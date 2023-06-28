Ünlülerin Tatil Paylaşımları

Kurban Bayramı'nı aileleriyle ya da tatilde geçiren ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Son günlerde tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, ise bayram günü yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şarkıcı, Instagram hesabından güneşten yanan sırtını göstererek verdiği pozları yayınlayarak "İyi bayramlar" dedi.

İşte ünlü isimlerin tatil paylaşımları...

HADİSE

"İyi bayramlar"

SEDA SAYAN

"İyi bayramlar herkese sağlıklı mutlu inşallah"

DEMET AKALIN

"Cümleten iyi bayramlar"

ÖZGE GÜREL

"Kapı önücülük valla Trakya'da gelenek, az kaldı ikna edeceğim Serkan Çayoglu. İyi bayramlar."

CEM ADRİAN

"Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim."

SERKAN ÇAYOĞLU

"Mutlu bayramlar!"

MERVE ÖZBEY

"Ah ne çok söyleyecek sözüm var. Huzurlu bayramlar"

ALİ ÖZBİR

"İyi bayramlar diliyoruz sevgilerimizle"

FATİH TERİM

"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz… "

BUSE TERİM

"Herkese sevdikleriyle, ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlara"

IVANA SERT

"Huzurlu, sağlıklı, mutlu, sevgi ve saygı aşk dolu bayramlar dileriz"

FİLİZ TAÇBAŞ

"Allah hepimize sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun."

AYNUR AYDIN

"İyi bayramlar tüm sevdiklerinize sıkı sıkı sarılmaya unutmayın. Ara sıra da gökyüzüne bakın"

UĞURKAN EREZ

"Ve hep beraber sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu nice bayramlara arkadaşlarım."