Ünlülerin Tatil Paylaşımları

Kurban Bayramı'nı aileleriyle ya da tatilde geçiren ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Son günlerde tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, ise bayram günü yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şarkıcı, Instagram hesabından güneşten yanan sırtını göstererek verdiği pozları yayınlayarak "İyi bayramlar" dedi.
"İyi bayramlar"
"İyi bayramlar herkese sağlıklı mutlu inşallah"
"Cümleten iyi bayramlar"
"Kapı önücülük valla Trakya'da gelenek, az kaldı ikna edeceğim Serkan Çayoglu. İyi bayramlar."
"Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim."
"Mutlu bayramlar!"
"Ah ne çok söyleyecek sözüm var. Huzurlu bayramlar"
"İyi bayramlar diliyoruz sevgilerimizle"
"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz… "
"Herkese sevdikleriyle, ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlara"
"Huzurlu, sağlıklı, mutlu, sevgi ve saygı aşk dolu bayramlar dileriz"
"Allah hepimize sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun."
"İyi bayramlar tüm sevdiklerinize sıkı sıkı sarılmaya unutmayın. Ara sıra da gökyüzüne bakın"
"Ve hep beraber sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu nice bayramlara arkadaşlarım."
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