Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Magazin

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
21.01.2026 18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Haber Videosu

Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçı Haldun Dormen'den acı haber geldi. Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.

HALDUN DORMEN HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören, en son entübe edilen usta sanatçı Haldun Dormen'den acı haber geldi. Dormen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Dormen'in vefat haberini oğlu Ömer Dormen duyurdu. Ömer Dormen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biri olan Haldun Dormen, 1928 yılında Mersin'de doğmuş ve eğitim hayatını Robert Kolej'in ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alarak taçlandırmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra 1955 yılında kurduğu efsanevi Dormen Tiyatrosu ile Batılı anlamda bulvar komedisi ve müzikal türlerinin ülkemizde yerleşmesine öncülük etmiş, "Sokak Kızı İrma" gibi yapımlarla büyük başarılara imza atmıştır.

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Oyunculuğunun ve yönetmenliğinin yanı sıra, disiplinli çalışma tarzı ve yetiştirdiği sayısız yetenekli sanatçı sayesinde Türk sahne sanatlarının kurumsallaşmasında ve modernleşmesinde hayati bir köprü görevi görmüştür.

Sanat yaşamını sadece sahneyle sınırlamayan Dormen, sinema dünyasında da yönetmenlik yapmış, kaleme aldığı otobiyografik eserler ve oyunlarla Türk literatürüne değerli katkılar sunmuştur. Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında sunduğu kültür-sanat programlarıyla tiyatroyu geniş halk kitlelerine sevdiren usta sanatçı, aynı zamanda Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden biri olan Afife Tiyatro Ödülleri'nin başlatılmasına da öncülük ederek meslektaşlarının onurlandırılmasına zemin hazırlamıştır.

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

İlerleyen yaşına rağmen bitmek bilmeyen enerjisiyle sahneye çıkmaya ve ders vermeye devam eden Haldun Dormen, zarafeti, entelektüel birikimi ve sanata adanmış ömrüyle yaşayan bir efsane olarak kabul edilmektedir.

Son Dakika Magazin

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Allah Rahmet Eylesin 33 0 Yanıtla
    sehmus fatih sehmus fatih:
    normal vatandaş ölür. heryer karanlık olur.. ünlü olunca hayatını kaybeder ışıklar içinde uyur 2 2
  • 21322132Aa 21322132Aa:
    Mekanın cennet olsun büyük usta.. 26 0 Yanıtla
  • Tuna güler Tuna güler:
    Çok önemli bir değer, Allah rahmet eylesin 20 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. 19 0 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    mekanı cennet olsun inşallah. çok büyük insandı 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
