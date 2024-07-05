Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi

Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, yoğun iş temposuna ara vererek ailesiyle Bodrum'daki yeni evinde tatil yapıyor. Evinde üstsüz şekilde görüntülenen Özçivit'in aldığı kilolar herkesi şaşırttı.

05.07.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin rolüyle dünya çapında tanınan Burak Özçivit, sık sık yurt dışında hayranlarıyla bir araya geliyor. Yoğun iş temposuna ara veren oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla Bodrum'daki yeni villalarında tatil yapmaya başladı. Özçivit'in son hali ise dikkat çekti.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, vaktini ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren Burak Özçivit, havuz başında görüntülendi. Oyuncu, oğullarıyla bir ara oğullarıyla top oynadı. Yıllardır düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun kilo aldığı ve göbek bıraktığı görüldü. Ünlü ismin son halini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.

Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi

Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Bodrum, Tatil, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Çarman: Ulan millet ekmek bulup yiyemiyor kim takar kilo almasını. 16 2 Yanıtla
  • Yasin Alkan: çokda fifi 11 3 Yanıtla
  • xFeaxy null: Nekadar onemli bi haber ya cok uzuldum 3 0 Yanıtla

10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:57:36. #1.13#
SON DAKİKA: Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement