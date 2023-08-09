Yabancı Damat dizisinin Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, değişimiyle dikkat çekti

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakterini oynayan çocuk oyuncu Ozan Uğurlu, son haliyle adından söz ettirdi.

ŞARKI ÇIKARDI

Gaziantepli bir ailenin kızı olan Nazlı ile Yunanistanlı Niko'nun evlenmesini konu alan Yabancı Damat dizisinde ailenin küçük oğlunu oynayan Uğurlu, projeden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Oyunculuğu bırakan genç isim, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. 31 yaşındaki Ozan Uğurlu, Viyana'da makine mühendisliği eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Genç isim eğitimlerin yanı sıra bir de "En Uzak Sahil" adında bir şarkı çıkardı.

İşte Ozan Uğurlu'nun son hali...