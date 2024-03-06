Oyuncu Yağmur Yüksel, hakaret içerikli yorumlara karşı hukuki mücadele başlattı - Son Dakika
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Oyuncu Yağmur Yüksel, hakaret içerikli yorumlara karşı hukuki mücadele başlattı

Kan Çiçekleri dizisinin başrol oyuncusu Yağmur Yüksel, hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlardan dolayı yasal yollara başvurdu.

06.03.2024 09:49  Güncelleme: 09:56
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Kanal 7 ekranlarında hafta için her gün yayınlanan Kan Çiçekleri dizisinin başrol oyuncusu Yağmur Yüksel, bir süredir aldığı hakaret içerikli yorumlardan dolayı avukatı aracılığıyla yasal yollara başvurdu.

"SON DERECE YAKIŞIKSIZ VE HAKARET NİTELİĞİNDE YORUMLAR"

Hakaret içerikli yorumlara erişim engeli getirten ve bu saatten sonra hukuki olarak mücadele edeceğini belirten Yağmur Yüksel, avukatı aracılığıyla bir açıklama da yaptı. Oyuncunun avukatı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Basın ve Kamuoyuna, Müvekkilim Yağmur Yüksel'e yönelik olarak sosyal medya üzerinden son derece yakışıksız ve hakaret niteliğindeki paylaşımlara ilişkin yaptığımız başvuru neticesinde ilgili sosyal medya içeriklerinin çıkarılmasına ve bu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Hakaret niteliğindeki bu paylaşımları yapanların cezasız kalmaması ve iyiliğin kazanması adına savcılık sürecimizin devam ettiğini; bundan sonraki süreçte de bu şekildeki paylaşım ve kişiler hakkında hukuk mücadelemizin devam edeceğini bilgilerinize sunarım."

Yağmur Yüksel, aldığı hakaret içerikli yorumlar için yasal yollara başvurdu
Yağmur Yüksel, aldığı hakaret içerikli yorumlar için yasal yollara başvurdu
Yağmur Yüksel, aldığı hakaret içerikli yorumlar için yasal yollara başvurdu
Yağmur Yüksel, aldığı hakaret içerikli yorumlar için yasal yollara başvurdu
Yağmur Yüksel, aldığı hakaret içerikli yorumlar için yasal yollara başvurdu
Yağmur Yüksel, aldığı hakaret içerikli yorumlar için yasal yollara başvurdu
Yağmur Yüksel, aldığı hakaret içerikli yorumlar için yasal yollara başvurdu
Oyuncu Yağmur Yüksel, hakaret içerikli yorumlara karşı hukuki mücadele başlattı

Kan Çiçekleri, Kanal 7, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Yağmur Yüksel, hakaret içerikli yorumlara karşı hukuki mücadele başlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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