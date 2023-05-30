Yalı Çapkını fragmanındaki namus sahnesine Demet Akalın da sessiz kalamadı: Harbi iyi değilsiniz - Son Dakika
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Yalı Çapkını fragmanındaki namus sahnesine Demet Akalın da sessiz kalamadı: Harbi iyi değilsiniz

30.05.2023 10:27

Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen 35. bölümünden ilk fragman yayılandı. Fragmanda Tarık'ın "Namus meselesi başka mesele! Babası olarak temizlemek senin boynunun borcu" diyerek Kazım'a silah uzatması Demet Akalın başta olmak üzere tüm seyircileri kızdırdı. Dizi için "#Şiddetedurde" etiketiyle tepki yağdı.

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırıcıoğlu, Göde Kansu, Şerif Sezer, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin cuma akşamı ekrana gelecek olan 35. bölümünden ilk fragman geldi. Şiddetin ön plana çıktığı fragman izleyicileri kızdırdı.

ORHAN, FERİT'E RESTİ ÇEKİYOR

Ferit'in yanına giderek Seyran'a tokat atarak yalıdan alan Kazım, kızını Gaziantep'e götürme kararı aldı. Ferit duruma karşı çıkarken Kazım Ağa da "Kes sesini! O kız yüzünden abinin sebebi oldun sen" diyerek tepki gösteriyor. Orhan da Ferit'e sinirlenerek "Senin yüzünden oğlumu kaybettim. Yine senin yüzünden babamı kaybedemem" diyerek resti çekiyor.

"NAMUS MESELESİNİ TEMİZLEMEK SENİN BOYNUNUN BORCU"

Seyran'la evlenmek isteyen Tarık ise Orhan'a gözdağı vererek "Oğlunuza sahip çıkın. Seyran'dan uzak dursun. Yakın zamanda bir oğlunuzu toprağa verdiniz. Diğerini vermek istemezsiniz diye düşünüyorum" diyor. Daha sonra Kazım'ın yanına giden Tarık, "Seyran dün gece neredeydi? Namus meselesi başka mesele! Babası olarak bunu temizlemek senin boynunun borcu" diyerek silah uzatıyor.

Yalı Çapkını fragmanındaki namus sahnesine Demet Akalın da sessiz kalamadı: Harbi iyi değilsiniz

DEMET AKALIN: TADINI KAÇIRMAYIN

Fragmandaki namus meselesi sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Diziyi yakından takip eden şarkıcı Demet Akalın da tepki göstererek "Bu dizi Antep'te başladı. Oranın dokusu Ferit'in sempatikliği, aralarındaki uyumsuzluğun uyumunu biz sevdik, bayıldık bu ikiliye. Lütfen tadını kaçırmayın, gidin oyuncularınızı başka işte parlatın. Bu ne ya sahne saatimi değiştiriyorum ben Seyran için. Oğlum biz kadına şiddete hayır diyoruz, siz en sevdiğim dizide 'kızı vur diyorsunuz!' Harbi iyi değilsiniz" dedi. Birçok izleyici de Twitter da "#Şiddetedurde" etiketi açarak dizide artan kadına şiddet ile namus sahnesini eleştirdi.

Yalı Çapkını fragmanındaki namus sahnesine Demet Akalın da sessiz kalamadı: Harbi iyi değilsiniz
Yalı Çapkını fragmanındaki namus sahnesine Demet Akalın da sessiz kalamadı: Harbi iyi değilsiniz
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Son Dakika Magazin Yalı Çapkını fragmanındaki namus sahnesine Demet Akalın da sessiz kalamadı: Harbi iyi değilsiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını fragmanındaki namus sahnesine Demet Akalın da sessiz kalamadı: Harbi iyi değilsiniz - Son Dakika
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