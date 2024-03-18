Yargı dizisinde Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı - Son Dakika
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Yargı dizisinde Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı

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Yargı'nın dün akşam yayınlanan bölümde Başkomiser Eren'in polis kızı Tuğçe, görev için gittiği evde toplu tecavüze uğrayarak denize atıldı. Dizide böyle bir sahneye verilmesine öfke kusan izleyiciler tepki gösterdi.

18.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:26
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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat ve Cezmi Baskın'ın başrolünde yer aldığı Yargı'nın dün akşam bölümünde Tuğçe'nin yaşadıkları diziye damga vurdu. Ölümden dönen Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı.

İSTİSMAR EDİLİP DENİZE ATILDI

Bir olayla ilgili saha görevi verilen Tuğçe, gittiği evde bir kadına tecavüz edilmesinin engellerken 4 kişinin çirkin saldırısına uğradı. Birkaç erkeğin istismarına uğrayan Tuğçe, darbedildikten sonra denize atıldı. Denizde başka bir cinayetle ilgili yapılan aramada bulunan Tuğçe ise apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Vücudunun birçok yerinde yaralar ve kırıklar bulunan Tuğçe, yoğun bakımda yanına gelen babasına adres verdi. Olay yerine giden baba Eren ise gizli kameradan kızının istismara uğradığı anları izledi.

Yargı dizisinde Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞIYOR

Dizide tecavüzü engelleyen bir kadının istismar edilip denize atılması izleyicileri öfkelendirdi. Kısa sürede X'te gündem olan dizinin senaristi Sema Ergenekon için "Bu sahneyi yazarken utanmadın mı?", "Bu sahne farkındalık yaratmak yerine birçok kadını korkuttu" ve "Utanmadan bir de detaylıca çekilmiş sahneler" yorumları yapıldı.

Yargı dizisinde Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı
Yargı dizisinde Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı
Yargı dizisinde Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı
Yargı dizisinde Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı
Yargı dizisinde Tuğçe\'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı

Yargı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisinde Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halit kamil Göker: böyle dizideki sahneler ve TV dizileri insanların aile yapısını tehdit ediyor birileri para kazanmak uğruna Dehşet facia her gün karşımızda aynısını yaparak insanlara gerçek hayatta korku salinmakta AİLE BAKANİMİZ diye bir bakanda oda herkes gibi evinde TV izleyerek bakmakta bedavadan maaş almakta haram zehir zıkkım.olsun böyle bir parada onlara kan ile zehir oldu n 2 0 Yanıtla
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