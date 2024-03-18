Yargı dizisinde Tuğçe\'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı

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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat ve Cezmi Baskın'ın başrolünde yer aldığı Yargı'nın dün akşam bölümünde Tuğçe'nin yaşadıkları diziye damga vurdu. Ölümden dönen Tuğçe'nin başına gelenler izleyicileri ayaklandırdı.

İSTİSMAR EDİLİP DENİZE ATILDI

Bir olayla ilgili saha görevi verilen Tuğçe, gittiği evde bir kadına tecavüz edilmesinin engellerken 4 kişinin çirkin saldırısına uğradı. Birkaç erkeğin istismarına uğrayan Tuğçe, darbedildikten sonra denize atıldı. Denizde başka bir cinayetle ilgili yapılan aramada bulunan Tuğçe ise apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Vücudunun birçok yerinde yaralar ve kırıklar bulunan Tuğçe, yoğun bakımda yanına gelen babasına adres verdi. Olay yerine giden baba Eren ise gizli kameradan kızının istismara uğradığı anları izledi.

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞIYOR

Dizide tecavüzü engelleyen bir kadının istismar edilip denize atılması izleyicileri öfkelendirdi. Kısa sürede X'te gündem olan dizinin senaristi Sema Ergenekon için "Bu sahneyi yazarken utanmadın mı?", "Bu sahne farkındalık yaratmak yerine birçok kadını korkuttu" ve "Utanmadan bir de detaylıca çekilmiş sahneler" yorumları yapıldı.