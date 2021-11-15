Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu.

KADİR ŞEKER OLAYI HATIRLATILDI

Dizide 2020 yılında darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı. Dizide bir kadına yardım ederken başka bir kişinin ölümüne neden olan kişi, "İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben. Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam, kadını bildiğin öldürüyordu. Sırf kadını kurtarmak için iyilik için yerden taş alıp vurdum. Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum. 10 yıl yattım kimse benim için bir şey yapmadı" diyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Dizideki Kadir Şeker sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Trend listesine giren dizi için "Kadir Şeker olayı özetlendi. Yargı, yargı dağıtıyor" yorumu yapıldı.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar:

KADİR ŞEKER OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Olay geçen yıl 5 Şubat akşamı Konya'da Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, Özgür Duran'ın. sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etti. Çıkan arbedede Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan Şeker, 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapse çarptırıldı.

Suç, 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından yapılan iyi hal indirimiyle 12,5 yıla indirildi. İstinaf Mahkemesi'nin de kararı onamasının ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Cezayı fazla bulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne kararın bozulmasını talep ettiği tebliğname gönderdi. Gözler şimdi 1. Ceza Dairesi'nin vereceği kararda.