Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten aşk tatili! Çift, Bodrum'da birbirini öpücüklere boğarken objektiflere takıldı

BeIN Connect'te yayınlanan Erkek Severse dizisinin başarılı oyuncuları Tolga Güleç ile Yasemin Kay Allen, yaklaşık 4 ay önce aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan ayrılık iddiasını yalanlayan çift, soluğu tatilde aldı.

BİRBİRLERİNİ ÖPMEYE DOYAMADILAR

Habertürk'te yer alan habere göre, aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, yemek yedikleri restorandan çıkarken objektiflere takıldı. Bir süre ayaküstü sohbet eden ikili, sonrasında birbirlerini öpücüklere boğdu.

"NE MUHTEŞEM BİR ŞEY SENİ SEVMEK"

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmamayı tercih ediyor. Çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edildi. Basın çıkan haberlerin ardından Güleç'le bir pozunu paylaşan Allen, iddiayı yalanladı. Önceki akşam bir davete katılan Allen, , sevgilisinin kendisini öptüğü bir pozunu paylaşarak da "Ne muhteşem bir şey seni sevmek" diyerek aşkını haykırmıştı.

Kaynak: Habertürk