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İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? - Son Dakika
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İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yakında seyirci karşısına çıkacak olan İnci Taneleri dizisinin çekim yerleri, konusu ve oyuncuları büyük merak konusu oldu. Dizinin nerede çekildiği, hikayesinin ne olduğu ve oyuncu kadrosunun kimlerden oluştuğu hakkında bilgi arayışı devam ediyor. İnci Taneleri dizisinin tüm detayları haberimizde. İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

30.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:52
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İnci Taneleri dizisinin çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İlk bölümü perşembe akşamı yayınlanan İnci Taneleri'nin çekildiği yerler, hikayesi ve oyuncuları hakkında bilgi arayışı başladı. Peki, İnci Taneleri nerede çekiliyor? inci taneleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İnci Taneleri dizisi, Ankara ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarında gerçekleştirilen çekimler, diziye renkli ve çekici görüntüler katıyor.

Yeni Dizi İnci Taneleri'nin Çekim Yerleri, Konusu ve Oyuncu Kadrosu Merak Ediliyor

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Azem Yücedağ, eşinin ölümüyle suçlanan bir edebiyat öğretmeni olarak geçirdiği zorlu süreci anlatır.

Yeni Dizi İnci Taneleri'nin Çekim Yerleri, Konusu ve Oyuncu Kadrosu Merak Ediliyor

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım da Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler oynuyor. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.Dizisinin senaryosu ise Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alındı.

İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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SON DAKİKA: İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? - Son Dakika
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