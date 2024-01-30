İnci Taneleri nerede çekiliyor? İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

İnci Taneleri dizisinin çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İlk bölümü perşembe akşamı yayınlanan İnci Taneleri'nin çekildiği yerler, hikayesi ve oyuncuları hakkında bilgi arayışı başladı. Peki, İnci Taneleri nerede çekiliyor? inci taneleri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İnci Taneleri dizisi, Ankara ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarında gerçekleştirilen çekimler, diziye renkli ve çekici görüntüler katıyor.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Azem Yücedağ, eşinin ölümüyle suçlanan bir edebiyat öğretmeni olarak geçirdiği zorlu süreci anlatır.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım da Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler oynuyor. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.Dizisinin senaryosu ise Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alındı.