Emret Komutanım dizisiyle ünlenmiş, Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekmişti! Mehmet Kurt, son haliyle gündem oldu - Son Dakika
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Emret Komutanım dizisiyle ünlenmiş, Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekmişti! Mehmet Kurt, son haliyle gündem oldu

09.11.2022 18:28

Yıllar önce yayınlanan Emret Komutanım dizisindeki "Naci tosun" rolüyle hafızalara kazınan ve Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çeken Mehmet Kurt'un son hali büyük şaşkınlık yarattı. Yıllar içinde büyük değişiklik yaşayan ve oyunculuğu bırakarak muhabirlik yapmaya başlayan Kurt'un beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.

Başrollerini Arda Kural, Ufuk Özkan, Sarp Levendoğlu, Seda Akman, Damla Debre ve Rüzgar Erkoçlar'ın paylaştığı Emret Komutanım dizisinde rolüyle tanınana Mehmet Kurt, yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi. Dizideki rolünün yanı sıra Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle de tanınan Kurt, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

SAÇINA VE SAKALINA AKLAR DÜŞTÜ

Yıllardır ekranda yer almayan Mehmet Kurt, bir haber sitesinde oyunculuk yapmaya başladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla takipçilerini güldüren Kurt, değişimiyle de dikkat çekti. 39. yaşındaki oyuncunun yayınladığı videolardaki beyazlayan saçları ve sakalları gözlerden kaçmadı.

Emret Komutanım dizisiyle tanınan Mehmet Kurt, değişimiyle dikkat çekti

KEMAL SUNAL'A BENZERLİĞİ TESCİLLENMİŞTİ

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette Kemal Sunal'a olan benzerliği yüzde yetmişlik oy oranıyla tescillenen oyuncu, Türkiye'nin Yıldızları yarışmasının yanı sıra Kızkaçıran, Parayı Bulduk, Bizim Okul ve Akasya Durağı gibi yapımlarda rol aldı.

İşte Mehmet Kurt'un son hali...

Emret Komutanım dizisiyle tanınan Mehmet Kurt, değişimiyle dikkat çekti
Emret Komutanım dizisiyle tanınan Mehmet Kurt, değişimiyle dikkat çekti
Emret Komutanım dizisiyle tanınan Mehmet Kurt, değişimiyle dikkat çekti
Emret Komutanım dizisiyle tanınan Mehmet Kurt, değişimiyle dikkat çekti
Emret Komutanım dizisiyle tanınan Mehmet Kurt, değişimiyle dikkat çekti
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Son Dakika Magazin Emret Komutanım dizisiyle ünlenmiş, Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekmişti! Mehmet Kurt, son haliyle gündem oldu - Son Dakika


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