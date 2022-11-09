Emret Komutanım dizisiyle ünlenmiş, Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekmişti! Mehmet Kurt, son haliyle gündem oldu

Başrollerini Arda Kural, Ufuk Özkan, Sarp Levendoğlu, Seda Akman, Damla Debre ve Rüzgar Erkoçlar'ın paylaştığı Emret Komutanım dizisinde rolüyle tanınana Mehmet Kurt, yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi. Dizideki rolünün yanı sıra Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle de tanınan Kurt, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

SAÇINA VE SAKALINA AKLAR DÜŞTÜ

Yıllardır ekranda yer almayan Mehmet Kurt, bir haber sitesinde oyunculuk yapmaya başladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla takipçilerini güldüren Kurt, değişimiyle de dikkat çekti. 39. yaşındaki oyuncunun yayınladığı videolardaki beyazlayan saçları ve sakalları gözlerden kaçmadı.

KEMAL SUNAL'A BENZERLİĞİ TESCİLLENMİŞTİ

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette Kemal Sunal'a olan benzerliği yüzde yetmişlik oy oranıyla tescillenen oyuncu, Türkiye'nin Yıldızları yarışmasının yanı sıra Kızkaçıran, Parayı Bulduk, Bizim Okul ve Akasya Durağı gibi yapımlarda rol aldı.

İşte Mehmet Kurt'un son hali...