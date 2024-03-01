Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarının başında gelen Turabi Çamkıran, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başladığını söyleyen Turabi'nin Dominik'te olduğu yönünde iddialar atıldı. İddialara tepki gösteren Turabi, yeni projesinin de müjdesini verdi.
Hakkında çıkan yalan haberlere ateş püsküren Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya dünya da ona k.ysun. İnanmayın arkadaşlar sahtekar hesaplara halen daha tedavim devam ediyor. Dominik'te değilim. Başka bir Latin ülkesindeyim. Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda yeni müzik kariyerim için besteler ve müzikler yapıyorum. Müzik dünyasını sarsmaya geliyorum. Değişik bir yorumla geliyorum. Herkes üzerine düşeni alacak parçalarım da... Turbo Turabi, 'Beybi beybi' yakında her yerde..."
Son Dakika › Magazin › Yoğun bakımda olduğunu söyleyen Turabi Dominik'te mi? Hakkındaki söylentilere fena patladı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması görüldü. Sanık avukatı kolon kesenleri savundu. Duruşma sırasında tweet atılması avukatları rahatsız etti. Tartışmalar yaşandı. Sanık mühendis ve müteahhit suçlamaları reddetti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda karşılaşan akraba iki muhtar adayı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adaylık nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireylerinin takı töreni sırasında yaşadıkları yumruklu kavgada bazı davetliler baygınlık geçirirken, arbede polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nün iki gişesinde, memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı ortaya çıktı. Memurların vatandaşların "yüzünü görmemek" için böyle bir uygulama yaptığı iddia edildi.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun evine doğru giderken trafikte bir tartışma yaşadığı ve tartıştığı kişinin "Sen Milli Takım oyuncususun" diye bağırdığı görüntüler internete düştü. Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.
31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaşanan adaylık tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Oyuncu Mert Fırat'a "Seni ankete koyalım mı?" diye sorduklarını aktaran Özel, "Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK'dan olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" dedi.
Bayrampaşa Cezaevi'nde 21 yıl önce 'Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tanık olarak ifade verdi. Operasyon öncesi, cezaevlerinin kontrolünün örgüt liderlerine geçtiği ve örgüt mensuplarının cezaevlerinde tutulduğu iddialarını doğruladı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i hain ilan etmesinin ardından Ülkü Ocakları ve MHP'li isimlere küfürle tepki gösteren Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş "Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz" dedi.
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