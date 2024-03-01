Yoğun bakımda olduğunu söyleyen Turabi Dominik\'te mi? Hakkındaki söylentilere fena patladı

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Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarının başında gelen Turabi Çamkıran, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başladığını söyleyen Turabi'nin Dominik'te olduğu yönünde iddialar atıldı. İddialara tepki gösteren Turabi, yeni projesinin de müjdesini verdi.

"MÜZİK DÜNYASINI SARSMAYA GELİYORUM"

Hakkında çıkan yalan haberlere ateş püsküren Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya dünya da ona k.ysun. İnanmayın arkadaşlar sahtekar hesaplara halen daha tedavim devam ediyor. Dominik'te değilim. Başka bir Latin ülkesindeyim. Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda yeni müzik kariyerim için besteler ve müzikler yapıyorum. Müzik dünyasını sarsmaya geliyorum. Değişik bir yorumla geliyorum. Herkes üzerine düşeni alacak parçalarım da... Turbo Turabi, 'Beybi beybi' yakında her yerde..."