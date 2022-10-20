Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı - Son Dakika
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Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı

20.10.2022 16:34

Şarkıcı Gülben Ergen, dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Ergen, bir süredir uzun kullandığı saçlarını kestirdiği yeni görünümüyle büyük beğeni topladı.

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, yoğun geçen konser maratonuna devam ediyor. Yoğun bir konser takvimi bulunan şarkıcı, dün akşam da İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Enerjisiyle dikkat çeken ünlü ismin yeni imajı da dikkatlerden kaçmadı.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Saçlarını bir süredir uzun kullanan başarılı şarkıcı, sahneye çıkmadan önce saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, konsere gelenlerden tam not aldı. Sahnede verdiği pozları 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Ergen, "Şarkılarımızın gücü, dinleyicilerimizin neşesi ve katılımı. E bir de kısalan saçların yeni enerjisi ile sahnede güldük, eğlendik" dedi.

İşte Gülben Ergen'in yeni imajı...

İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi
İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi
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Son Dakika Magazin Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı - Son Dakika


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