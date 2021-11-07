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Yonca Evcimik, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı - Son Dakika

Yonca Evcimik, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı

07.11.2021 22:13

Sosyal medyada paylaştığı karelerle gündeme gelen Yonca Evcimik, yine dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 58 yaşındaki şarkıcı, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı.

Yaşını hiçbir zaman göstermeyen şarkıcı Yonca Evcimik, düzgün fiziğiyle adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz aylarda 58 yaşına giren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili pozlarını paylaştı.

DENİZE GİRDİ

Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Yonca Evcimik, kış mevsimine az bir süre kalmasına rağmen havaların bir türlü soğumamasını fırsat bildi ve denize girdi.

"BURADA YAZ BİTMEZ"

Evcimik, sosyal medyada hesabından "An itibariyle Bodrum Evcimik Cumhuriyeti'nde durum budur. Burada yaz bitmez. Ben birazdan denize" notunu düşerek bikinili pozlarını paylaştı.

İşte Yonca Evcimik'in bikinili pozları;

Yonca Evcimik, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yonca Evcimik, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı - Son Dakika Magazin


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