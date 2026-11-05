Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, Tutak ve Patnos'taki tesisleri gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, Tutak ve Patnos'taki tesisleri gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, Tutak ve Patnos\'taki tesisleri gezdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Tutak ve Patnos'ta yapımı süren spor tesislerini inceledi. Tutak'taki kapalı yüzme havuzu ve Patnos'taki Sporcu Fabrikası'nın inşaatlarını gezen Çelebi, tesislerin çocuk ve gençlere modern imkân sunacağını belirtti.

<a class='keyword-sd' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a> <a class='keyword-sd' href='/genclik/' title='Gençlik'>Gençlik</a> ve <a class='keyword-sd' href='/Spor/' title='Son Dakika Spor, Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor</a> İl Müdürü <a class='keyword-sd' href='/celebi/' title='Çelebi'>Çelebi</a>, <a class='keyword-sd' href='/tutak/' title='Tutak'>Tutak</a> ve <a class='keyword-sd' href='/patnos/' title='Patnos'>Patnos</a>'taki tesisleri gezdi

“Yarının şampiyonları için durmadan çalışıyoruz”

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, kent genelinde sürdürülen spor yatırımlarını yerinde incelemek ve ilçelerdeki spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları değerlendirmek amacıyla Tutak ve Patnos ilçelerini ziyaret etti.

İlçelerde yapımı devam eden spor tesislerinin inşaat alanlarında incelemelerde bulunan İl Müdürü Çelebi, projelerin mevcut durumu, çalışma takvimi ve tamamlanma süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, Tutak ve Patnos'taki tesisleri gezdi

Tutak’ta Spor Altyapısına Yeni Yatırımlar

Ziyaret programına Tutak ilçesinde başlayan İl Müdürü Ahmet Çelebi, yapımı devam eden kapalı yüzme havuzu ve bireysel antrenman salonlarının inşaat alanlarını gezerek çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Söz konusu yatırımların ilçenin sportif altyapısına önemli katkılar sunacağını belirten Çelebi, tesislerin tamamlanmasıyla birlikte çocukların ve gençlerin daha modern, güvenli ve donanımlı ortamlarda spor yapma imkânına kavuşacağını ifade etti.

İnşaat incelemelerinin ardından Tutak Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Çelebi, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak gençlerle bir araya geldi. Gençlerle yakından ilgilenen Çelebi, onların talep ve beklentilerini dinledi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, Tutak ve Patnos'taki tesisleri gezdi

Patnos’a Modern Sporcu Fabrikası Kazandırılıyor

Tutak ziyaretinin ardından Patnos ilçesine geçen İl Müdürü Ahmet Çelebi’ye, Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Alpaslan da eşlik etti.

Patnos’ta yapımı sürdürülen Sporcu Fabrikası inşaat alanında incelemelerde bulunan heyet, projenin fiziki gerçekleşme durumu ve teknik detaylarına ilişkin yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

Modern donanımı ve sportif faaliyetlere sağlayacağı imkânlarla ilçenin spor altyapısına önemli katkı sunması hedeflenen tesisin, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi açısından önemli bir merkez olması amaçlanıyor.

Program kapsamında Patnos Gençlik Merkezi ile ilçedeki mevcut spor tesislerini de ziyaret eden Çelebi, yürütülen eğitim, sosyal ve sportif faaliyetleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, Tutak ve Patnos'taki tesisleri gezdi

“Gençlerimizin Geleceği İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz”

Ziyaretler kapsamında değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, spor yatırımlarının yalnızca fiziki tesislerden ibaret olmadığını, aynı zamanda gençlerin gelişimine, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına ve sportif başarıların artırılmasına yönelik önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Çelebi, “Geleceğin başarılı sporcuları, şampiyonları bu modern tesislerde yetişecek. Gençlerimizin yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilecekleri imkânları oluşturmak için çalışıyoruz. Gençlerimiz ve yarınlarımızın şampiyonları için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ağrı genelinde spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin sportif imkânlara erişiminin artırılması amacıyla sürdürülen yatırımların, tamamlanmalarıyla birlikte ilçelerin sosyal ve sportif yaşamına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Ahmed ÇelebiGençlikPatnosÇelebiGüncelTutakÇocukAğrıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
Galatasaray’ın yıldızı Batrakov’un eşinden büyük fedakarlık Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“ MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:00:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, Tutak ve Patnos'taki tesisleri gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android