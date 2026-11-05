Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi, Tutak ve Patnos\'taki tesisleri gezdi

“Yarının şampiyonları için durmadan çalışıyoruz”

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, kent genelinde sürdürülen spor yatırımlarını yerinde incelemek ve ilçelerdeki spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları değerlendirmek amacıyla Tutak ve Patnos ilçelerini ziyaret etti.

İlçelerde yapımı devam eden spor tesislerinin inşaat alanlarında incelemelerde bulunan İl Müdürü Çelebi, projelerin mevcut durumu, çalışma takvimi ve tamamlanma süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Tutak’ta Spor Altyapısına Yeni Yatırımlar

Ziyaret programına Tutak ilçesinde başlayan İl Müdürü Ahmet Çelebi, yapımı devam eden kapalı yüzme havuzu ve bireysel antrenman salonlarının inşaat alanlarını gezerek çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Söz konusu yatırımların ilçenin sportif altyapısına önemli katkılar sunacağını belirten Çelebi, tesislerin tamamlanmasıyla birlikte çocukların ve gençlerin daha modern, güvenli ve donanımlı ortamlarda spor yapma imkânına kavuşacağını ifade etti.

İnşaat incelemelerinin ardından Tutak Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Çelebi, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak gençlerle bir araya geldi. Gençlerle yakından ilgilenen Çelebi, onların talep ve beklentilerini dinledi.

Patnos’a Modern Sporcu Fabrikası Kazandırılıyor

Tutak ziyaretinin ardından Patnos ilçesine geçen İl Müdürü Ahmet Çelebi’ye, Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Alpaslan da eşlik etti.

Patnos’ta yapımı sürdürülen Sporcu Fabrikası inşaat alanında incelemelerde bulunan heyet, projenin fiziki gerçekleşme durumu ve teknik detaylarına ilişkin yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

Modern donanımı ve sportif faaliyetlere sağlayacağı imkânlarla ilçenin spor altyapısına önemli katkı sunması hedeflenen tesisin, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi açısından önemli bir merkez olması amaçlanıyor.

Program kapsamında Patnos Gençlik Merkezi ile ilçedeki mevcut spor tesislerini de ziyaret eden Çelebi, yürütülen eğitim, sosyal ve sportif faaliyetleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Gençlerimizin Geleceği İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz”

Ziyaretler kapsamında değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, spor yatırımlarının yalnızca fiziki tesislerden ibaret olmadığını, aynı zamanda gençlerin gelişimine, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına ve sportif başarıların artırılmasına yönelik önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Çelebi, “Geleceğin başarılı sporcuları, şampiyonları bu modern tesislerde yetişecek. Gençlerimizin yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilecekleri imkânları oluşturmak için çalışıyoruz. Gençlerimiz ve yarınlarımızın şampiyonları için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ağrı genelinde spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin sportif imkânlara erişiminin artırılması amacıyla sürdürülen yatırımların, tamamlanmalarıyla birlikte ilçelerin sosyal ve sportif yaşamına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan