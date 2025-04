112'yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda (2)

TEKLİF, KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık'ın sunumunun ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin maddeleri görüşülürken CHP Rize Milletvekilli Tahsin Ocaklı, "2016 yılında olağanüstü hal şartları kapsamında Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine geçilmek üzere bir referandum yapılmıştı, bu referandum mühürsüz oyların da kabulünü gördüğümüz bir biçimde sonuçlandı ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Peki, ne oldu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirilince? Bu ülkenin fotoğrafını çekerken ekonomi çok hızlı uçuşa geçecek, hızlı kalkınma hamleleri yapılacak, yargıda kararlar hızlı olacak; ekonomiden eğitime, sağlığa, her şeye kadar her şey çok iyi gidecekti. Ne oldu peki 9 yıl geçti? Bu sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi meydana getirdiği sonuç ortada ve bu ülke perişan hale geldi. Şu anda ne yazık ki, 'Yerliyiz, milliyiz' diye başladığınız ama ABD ve İsrail'in sözünden çıkamayan bir ülke durumuna geldik. Özellikle Amerika, İsrail dese ki, 'Papaz elbisesi giyeceksiniz' belki de giyersiniz" ifadelerini kullandı.

'BURASI KARIŞIR'

CHP'li Ocaklı'nın hakaret içeren ifadeler kullandığını söyleyen AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, "Bir gündem var, eleştiri olur, ağır eleştiri olur hepsine eyvallah ama bu, 'Papaz elbisesi dahi giyersiniz' ve benzeri hakaretler. Döndürsem ben aynı tonda veya daha üst bir tonda bir ithamda bulunsam burası karışır, burası karışacak. Dolayısıyla yani kocaman kocaman adamlarsınız, ya yakışanı yapın, ya yakışanı yapın yani. Böyle şey olur mu ya" diye konuştu.

'ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ DİPLOMA İPTALİ'

Komisyon da, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve tutuklanması ile ilgili açıklamalarda bulunması tartışmalara neden oldu. Ağbaba, "Adam üniversiteyi kazanmış, İstanbul Üniversitesi ilan vermiş, denklik aranmıyor. A Haber izleyerek gelip karşımda konuşmayın. Dünya alem biliyor ki, bu diplomanın iptali Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü kesmektir, nokta; başka bir açıklaması yok. Bunun ahlaki, vicdani açıklaması yok. Bu diploma iptalini savunanlarda da ahlaki bir şey aramak mümkün değil. 30 yıl önce evlenmişsin, senin var ya nikah cüzdanını alırlar elinden, memleketinde nikah cüzdanını alırlar. Böyle bir şey var mı ya, böyle bir şey var mı ' Ya, şimdi mi aklınıza geldi bu diploma iptali" dedi.

'ADAYINIZI ÇALDIĞIMIZ YOK'

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya cevaben, "Tabii ki burada Veli Ağbaba'nın söylediklerine katılmak mümkün değil. Bir kere tabii ki diploma kardeşim, ben şöyle söyleyeyim: Eğer Türkiye'de hiçbir üniversite kazanamamış bir insanın yurt dışında bir üniversitede okuyup da Türkiye'nin en iyi üniversitesine gelmesini siz vicdanı olarak kabul edebilir misiniz' Diğer taraftan sizin, adayınızı madayınızı çaldığımızı söylüyorsunuz. Yok kardeşim. Sizin adayınız sizin olsun ve bizim adayımız bize yeter, dolayısıyla da sizin adayınızdan korkma gibi bir endişemiz de yok bizim. Ben size şöyle bir söyleyeyim: 2023 seçimlerinde diyelim ki; ekonominin ağır şartlarında, deprem geçirmişiz biz ve dolayısıyla da siz bu zor şartlara rağmen millet bu yetkiyi size vermeyip de Sayın Cumhurbaşkanımıza veriyorsa, sizin oturup 10 kere düşünmeniz lazım, 'Ya biz niye kazanamadık bu şartlarda?' demeniz lazım. Dolayısıyla, 2024 seçimlerinde milletimiz bize bir uyarı verdi ama size de güvenmiyor. Ayrıca Veli Ağbaba, ben milletin okuluyla dalga geçmiyorum" derken; CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, " Hulusi Akar'ın kızı biyoloji okuyor, Hacettepe Tıp'ı bitiriyor" dedi. Güneş bunun üzerine, "Şimdi, onu yapanlar yanlış yapmışlar. Neticede olay düzgün değildir ve hakkaniyetli değildir yani" değerlendirmesinde bulundu.

'TARTIŞMALARI FARKLI BOYUTLARA TAŞIMAYIN'

Komisyon da tartışmaların sürmesi üzerine Başkan Mehmet Muş araya girerek, "Sayın Güneş ve Sayın Ağbaba; aranızdaki polemiklerin içerisine beni ya da burada olmayan başka kişileri katmayın. Kendi aranızda polemik yapacaksanız buyurun dışarıda yapın polemiklerinizi. Burayla alakalı YÖK'ün, diğer kurumların da uygulamaları var Sayın Güneş. O zaman uygulamaları da kaldırmak için bir müracaatta bulunun siz de, kaldırın o uygulamaları da. Dolayısıyla, burada kendi içerinizdeki tartışmaları farklı boyuta taşımayın" ifadelerini kullandı.

'SİYASETÇİLER OLARAK AĞZIMIZDAN ÇIKANI KULAĞIMIZIN DUYMASI LAZIM'

Ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Sayın Güneş konuşmasında talihsiz bir beyanda bulundu yani, 'Türkiye'de üniversite kazanamayanlar yurt dışında okuyor' şeyi doğru değil. Bakın, siyasetçiler olarak bizim ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması lazım; bu olmaz bu şekilde. O dönemin şartları öyledir, ailevi durumu vardır, başka bir şeyi vardır, sıkıntısı vardır, psikolojik sıkıntısı vardır, o dönem o anda kazanmaz, başka bir şey olur. Zaten her zaman oturup eleştirdiğimiz bir hikayedir, çocuklarımızın, gençlerimizin belli bir dönemde bir tane sınav üzerinden geleceklerinin belirlendiği bir şeye zaten karşıyız. Bu anlamda, böyle bir ifade doğru bir ifade değil, böyle bir ifadeyi lütfen kullanmayın" diye konuştu.

KABUL EDİLDİ

Yaşanan tartışmanın ardından kanun teklifinin maddelerine geçildi. 32 maddeden oluşan kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor.