Son seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden ORC Araştırma,Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nın "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları/Ekim 2022" sonuçlarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birincilik ipini göğüslediği araştırmada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ikinci sırada yer aldı. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 57 ile üçüncü sırada kendine yer bulurken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğu yüzde 55.9 ile döndüncü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 55.5 ile beşinci sırada yer aldı.
İlk 5'e 3 CHP'li büyükşehir belediye başkanının girdiği anketteki en büyük sürpriz ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendine yer bulamaması oldu.
Son Dakika › Politika › En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! Yavaş sürpriz yaptı, İmamoğlu listede yok - Son Dakika