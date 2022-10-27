En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! Yavaş sürpriz yaptı, İmamoğlu listede yok - Son Dakika
Üye Girişi

En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! Yavaş sürpriz yaptı, İmamoğlu listede yok

27.10.2022 16:20

2018 seçimlerini en doğru tahmin eden anket şirketlerinden ORAC Araştırma 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk sırada yer aldığı araştırmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk 5'e giremedi.

Son seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden ORC Araştırma,Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nın "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları/Ekim 2022" sonuçlarını açıkladı.

MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA YER ALDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birincilik ipini göğüslediği araştırmada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ikinci sırada yer aldı. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 57 ile üçüncü sırada kendine yer bulurken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğu yüzde 55.9 ile döndüncü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 55.5 ile beşinci sırada yer aldı.

En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! Yavaş sürpriz yaptı, İmamoğlu listede yok

İMAMOĞLU KENDİNE YER BULAMADI

İlk 5'e 3 CHP'li büyükşehir belediye başkanının girdiği anketteki en büyük sürpriz ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendine yer bulamaması oldu.

YORUMLAR
500
Abb'ye Bir Ödül Daha: Ankara 'Sağlık ve Kaliteli Yaşam' ile 'Nitelikli Eğitim' Kategorilerinde İlk Sırada Abb'ye Bir Ödül Daha: Ankara 'Sağlık ve Kaliteli Yaşam' ile 'Nitelikli Eğitim' Kategorilerinde İlk Sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı ve yaralı madencileri ziyaret etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı ve yaralı madencileri ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! Yavaş sürpriz yaptı, İmamoğlu listede yok - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Şenol Güneş, yarın resmi imzayı atıyor! Pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında Beşiktaş'ın başında olacak
16:09 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı
15:49 Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Özel Defter'e yazdığı not dikkat çekti
15:43 Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı tepkilerini dile getiren eğitim sendikaları, 2 Kasım'da greve gidiyor
15:41 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlara vereceği konut desteğinin detayları belli oldu
15:34 Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir'in eski hali görenleri şaşırttı
15:29 Brezilya, Vitor Pereira'nın tepkisini konuşuyor! Muhabirin hadsiz sorusunu duyunca çok öfkelendi
15:25 Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı! 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltildi
15:09 Rus komutan nükleer bir saldırı durumunda hedeflerindeki iki ülkeyi açıkladı: Haritadan sileriz
14:58 İzmir'de tedbir kararını 4 kez ihlal eden eşi için zorlama hapis isteği karşılıksız kalmıştı! Talebi, ölümünden 4 gün sonra kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 16:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! Yavaş sürpriz yaptı, İmamoğlu listede yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement