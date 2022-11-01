Sandıktaki tercihleri merak edilen Z kuşağıyla yapılan ankette dikkat çeken Zafer Partisi detayı

Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de art arda anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. Son anket ALF Araştırma tarafından sandıktaki tercihleri merak konusu olan Z kuşağı arasında yapıldı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Sonuçlara göre CHP yüzde 30.3 oy oranıyla açık ara ilk sırada aldı. Onu yüzde 15.1 ile İYİ Parti, 11.9 ile AK Parti takip etti. Ankette en dikkat çeken ise Zafer Partisi oldu. Genel Başkanlığını Ümit Özdağ'ın yaptığı parti, yüzde 9.1 oy oranına ulaştı.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ YÜZDE 4,4 OY ALDI

Zafer Partisi'nin ardından gelen HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 5.1, Türkiye Değişim Partisi yüzde 4.4, DEVA Partisi yüzde 4.2, Gelecek Partisi yüzde 3.9, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.9, Memleket Partisi ise 1.8 oy oranına sahip oldu. Öte yandan geri kalan diğer partilerin oy oranı ise yüzde 2.6 olarak belirlendi.