Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı? Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun?

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor.

CHP LİDERİ ZİRVEDE

Seçimler için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak isimle ilgili bir çalışma yapıldı. Konuya ilişkin bir anket düzenleyen Areda Araştırma, vatandaşlara "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 41.3 gibi büyük çoğunluğu tercihini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Sıralamada Kılıçdaroğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

İMAMOĞLU'NUN OY ORANI YÜZDE 3.3

Listenin üçüncü sırasında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yer alırken onu, yüzde 6,9 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce takip etti. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yüzde 3.6 oy aldığı çalışmada, tercihini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullananların yüzdesi ise 3.3 olarak açıklandı.

AÇIKLAMALARIYLA ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK YAKIYOR

Her fırsatta adaylık sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda "Çıktığım bu yolda benimle misiniz? Ya benimle olun ya yolumdan çekilin" diyerek partililerine seslenmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması kulislerde adaylık ilanı olarak yorumlanmıştı. CHP lideri bir başka konuşmasında ise "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" ifadelerini kullanmıştı.

İşte anketten çıkan sonuç: