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2024 Bursa İlçe Belediye Seçim Sonuçları Canlı Takip! - Son Dakika
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Politika

2024 Bursa İlçe Belediye Seçim Sonuçları Canlı Takip!

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Bursa'nın ilçelerindeki oy oranları 2024 yerel seçim sonuçlarına dair detaylar canlı olarak takip ediliyor. Bursa ilçe belediye seçim sonuçları ve oy dağılımları merak ediliyor. Bursa'nın yerel seçim sonuçlarından anlık bilgilere ulaşabilirsiniz.

31.03.2024 21:39  Güncelleme: 21:43
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Bursa ilçeleri oy oranları ve Bursa ilçe seçim sonuçları açıklandı mı merak ediliyor 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ve Bursa ilçeleri AK Parti mi, CHP mi, İYİ Parti mi önde sorularına yanıt aranıyor. 2024 Bursa ilçe belediye seçim sonuçları ve oy oranları canlı olarak takip ediliyor. Bursa'nın tüm ilçelerinde yapılan yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Bursa ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! Bursa Yerel Seçim sonuçları nedir?

BURSA YEREL SEÇİM OY ORANI

Bursa'nın ilçelerindeki oy oranları 2024 yerel seçim sonuçlarına dair detaylar canlı olarak takip ediliyor. Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen Bursa'da şuana kadar sandıkların yüzde %48,60 açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre AK Parti adayı Alinur Aktaş yüzde %39,19 ve CHP adayı Mustafa Bozbey ise %46,89 oy alarak üstünlük sağlıyor.

BURSA İLÇE BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA İLÇELERİ OY ORANLARI 2024! Bursa ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! Bursa Yerel Seçim sonuçları nedir?

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

  • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: ALİNUR AKTAŞ
  • İYİ PARTİ: YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
  • MEMLEKET PARTİSİ: RUŞEN SEVER
  • DEMOKRATİK SOL PARTİ: MAHMUT BAYRAM
  • YENİDEN REFAH PARTİSİ: SEDAT YALÇIN
  • HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: İHSAN SEYLAN
  • TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: AYHAN KESER
  • ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: ATİLLA SUBAŞI
  • ZAFER PARTİSİ: BAYRAM KAZANCI
  • TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MEHMET EMİN TÜRKMEN
  • BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: HASAN AYDIN
  • YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SEDAT MUĞURTAY
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MUSTAFA BOZBEY
  • EMEK PARTİSİ: SELMA GÜRKAN
  • HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: İLHAN ÇETİN
  • OCAK PARTİSİ: SERKAN KALKAN
  • DEMOKRAT PARTİ: NAZİF KARA
  • MİLLET PARTİSİ: ABDURRAHMAN ÖNDER
  • AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ: ZAFER SİCİMOĞLU
  • DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: ZEKİ KAHRAMAN
  • SAADET PARTİSİ: İKRAM AKKAYA
  • VATAN PARTİSİ: MUSTAFA ENVER YILMAZ
  • BAĞIMSIZ: METİN YILDIRIM
  • BAĞIMSIZ: NASIR YILDIZ
  • BAĞIMSIZ: EROL ÇEVİK
  • BAĞIMSIZ: CEM YILDIZ
  • BAĞIMSIZ: OSMAN TOHUMCU
2024 Bursa İlçe Belediye Seçim Sonuçları Canlı Takip!

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bursa, Soğuk Haber, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 2024 Bursa İlçe Belediye Seçim Sonuçları Canlı Takip! - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Bursa İlçe Belediye Seçim Sonuçları Canlı Takip! - Son Dakika
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