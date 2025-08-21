21 Ülkeden İsrail'in E1 Planına Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

21 Ülkeden İsrail'in E1 Planına Kınama

21.08.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in E1 yerleşim planı, 21 ülke tarafından uluslararası hukuka aykırı bulunarak kınandı.

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da yer aldığı 21 ülke, ortak bir açıklama yayınlayarak, İsrail'in "E1" yerleşim planına onay vermesini kınadı.

Avustralya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Slovenya dışişleri bakanları, İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölen "E1" yerleşim planına onay vermesini sert bir şekilde kınayan ortak açıklama yayımladı. Ortak açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşasına ilişkin planları onaylama kararı, kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı şiddetle kınıyor ve derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Bu planın Filistin devletini ikiye böleceği ve Filistinlilerin Kudüs'e erişimini kısıtlayarak iki devletli çözümü imkansız hale getireceğinin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından da dile getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu, İsrail halkına hiçbir fayda sağlamamakta, aksine güvenliğe zarar vermekte, şiddet ve istikrarsızlığı körüklemekte ve bizi barıştan uzaklaştırmaktadır. İsrail hükümeti, halen E1 planının daha fazla ilerletilmesini durdurma fırsatına sahiptir. Kendilerini acilen bu planı geri çekmeye davet ediyoruz" denildi.

İsrail hükümetinin tek taraflı adımlarının Orta Doğu'da güvenlik ve refah yönündeki ortak adımlara zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "İsrail hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı uyarınca yerleşim inşasını durdurmalı ve Filistin Yönetimi'nin finansal kaynakları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, İsrail'in Londra Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Kınama açıklamasının imzacıları arasında yer alan İngiltere, İsrail'in E1 yerleşim planına onay kararının ardından İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hotovely, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşasına ilişkin planların onaylanması yönündeki kararına tepki olarak çağrıldı" denildi.

Açıklamada, "Hayata geçirilmesi halinde bu yerleşim planı, uluslararası hukukun açık bir ihlali olacak ve müstakbel bir Filistin devletini ikiye bölerek iki devletli çözümü hayati derecede zayıflatacaktır" denildi.

E1 planı

İsrail, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı amaçladığı "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İngiltere, Diplomasi, Politika, Fransa, İsrail, londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 21 Ülkeden İsrail'in E1 Planına Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 19:58:37. #7.12#
SON DAKİKA: 21 Ülkeden İsrail'in E1 Planına Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.