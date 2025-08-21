21 Ülkeden İsrail'in E1 Planına Kınama

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da yer aldığı 21 ülke, ortak bir açıklama yayınlayarak, İsrail'in "E1" yerleşim planına onay vermesini kınadı.

Avustralya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Slovenya dışişleri bakanları, İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölen "E1" yerleşim planına onay vermesini sert bir şekilde kınayan ortak açıklama yayımladı. Ortak açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşasına ilişkin planları onaylama kararı, kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı şiddetle kınıyor ve derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Bu planın Filistin devletini ikiye böleceği ve Filistinlilerin Kudüs'e erişimini kısıtlayarak iki devletli çözümü imkansız hale getireceğinin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından da dile getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu, İsrail halkına hiçbir fayda sağlamamakta, aksine güvenliğe zarar vermekte, şiddet ve istikrarsızlığı körüklemekte ve bizi barıştan uzaklaştırmaktadır. İsrail hükümeti, halen E1 planının daha fazla ilerletilmesini durdurma fırsatına sahiptir. Kendilerini acilen bu planı geri çekmeye davet ediyoruz" denildi.

İsrail hükümetinin tek taraflı adımlarının Orta Doğu'da güvenlik ve refah yönündeki ortak adımlara zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "İsrail hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı uyarınca yerleşim inşasını durdurmalı ve Filistin Yönetimi'nin finansal kaynakları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, İsrail'in Londra Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Kınama açıklamasının imzacıları arasında yer alan İngiltere, İsrail'in E1 yerleşim planına onay kararının ardından İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hotovely, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşasına ilişkin planların onaylanması yönündeki kararına tepki olarak çağrıldı" denildi.

Açıklamada, "Hayata geçirilmesi halinde bu yerleşim planı, uluslararası hukukun açık bir ihlali olacak ve müstakbel bir Filistin devletini ikiye bölerek iki devletli çözümü hayati derecede zayıflatacaktır" denildi.

E1 planı

İsrail, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı amaçladığı "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor. - LONDRA