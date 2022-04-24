23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi - Son Dakika
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23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

24.04.2022 14:06

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dün Twitter hesabından yaptığı 23 Nisan paylaşımıyla tartışma yarattı. Paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunduğu iddiaları ortaya atılan Bayraktar'ın gelen yorumlar üzerine yaptığı açıklamada ise adeta yeni bir tartışmaya zemin hazırladı. Paylaşımıyla kimseye göndermede bulunmadığını söyleyen Bayraktar, "Atatürk'ü çok seven birisi değilim, ancak her Türkiye vatandaşının Atatürk'e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim" dedi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dün Twitter hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaştığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili videosundaki ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunduğu iddia edilen eski Bakan Bayraktar gelen yorumlara yönelik yaptığı yeni açıklamayla adeta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"HER TÜRKİYE VATANDAŞININ ATATÜRK'E SAYGI DUYMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAMAK İSTEDİM"

23 Nisan paylaşımıyla kimseye göndermede bulunmadığını ifade eden Bayraktar, "Atatürk'ü tanıtmaya çalışan bir önceki twitimle, kesinlikle hiç kimseye bir gönderme yapmadım. Aslında Atatürk'ü çok seven birisi değilim, ancak her TÜRKİYE vatandaşının Atatürk'e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim" dedi.

TEPKİLERE YANITI DAHA BÜYÜK BİR TARTIŞMA YARATTI

Eski Bakan Bayraktar'ın yeni tweet'inde kullandığı Atatürk ile ilgili ifadeler özellikle sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bayraktar'ın attığı tweet'i alıntılayan çok sayıda kullanıcı bu ifadelere tepki gösterdi.

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Son Dakika Politika 23 Nisan paylaşımı için 'Erdoğan'a gönderme' denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın 'Atatürk' yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi - Son Dakika
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