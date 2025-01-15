23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İçin Protokol İmzaladılar

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraber, TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı. Kurtulmuş, geçen yılki 23 Nisan programlarının güzel geçtiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla birlikte bu etkinliklerin geleneksel hale getirileceğini söyledi. Geçen yıl, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiğini aktaran Kurtulmuş, "Ayrıca başka kamu kurum ve kuruluşları başta; TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Ankara Üniversitesi gibi kuruluşlar olmak üzere birçok kuruluş etkinliklerde yer aldılar. Bir hafta içerisinde 103 bin kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsüne giriş yaptı. Bunu gelenekselleştirmek, kalıcı hale getirmek istiyoruz. Hem Milli Eğitim Bakanlığımıza hem Gençlik ve Spor Bakanlığımıza hem de bugün burada olmayan diğer kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her tarafından gençlerimizi ve ailelerimizi çok iyi ve organize edilen programlarla Meclis'te ağırlamamız mümkün oldu. TBMM, Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi, milli iradenin karargahı, demokrasinin merkezi, buranın halka açık olması, Türkiye'nin farklı kesimlerinden gelen genç evlatlarımızın, en azından 23 Nisan haftası dolayısıyla kitlesel bir şekilde ziyaret etmesini çok yararlı olduğunun kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR İÇİN GÜZEL BİR FESTİVAL OLACAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de sporun tavana yayılması için çok ciddi çaba gösterdiklerini belirterek, "Geçen yıl yapılan organizasyon, çocuklarımızda heyecan yarattı. 1 hafta içerisinde 100 binin üzerinde çocuk katıldı. Bir şölen havasındaydı ve çocuklar çok mutlu oldular. Meclis'i tanıdılar, şampiyon oldular, kupalar ve madalyalar kazandılar. Tabii, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Ulusal egemenliğin, demokrasinin kalbi olan Meclis'in bunu himaye etmesi, koordine etmesi ve çocuklarımızın buraya gelmeleri, atmosferi görmeleri, yaşamaları, heyecan duymaları bizim için çok kıymetli. Bizim amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yönlendirmek. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız ile beraber okullarımızda yetenek taraması yaparak, çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz. Burası da onlar için bir amaç olacak, güzel bir festival ve hedef olacak. Hepsi buraya gelmek isteyecektir, bunun için mücadele edeceklerdir ve spor için çok önemli bir organizasyon olacaktır. Bakanlık olarak biz de katkıda bulunacağız" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN MİLLİ İRADEYİ İÇSELLEŞTİRMESİ BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini karnaval havasında geçirmeleri için çalışmalar yaptıklarını ve geçtiğimiz yıl TBMM çatısı altında yapılan etkinliklerde çocukların mutluluk duyduğunu aktardı. Tekin, "Biz okullarımızda çocuklarımıza bilhassa yeni müfredat değişikleriyle beraber demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarını, geleneklerimize sahip çıkmayı öğretmeye çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda üzerinde çok durduğumuz konulardan bir tanesi de demokrasinin konsolide edilmesi süreci, çocuklarımızın milli iradeyi, demokrasiyi içselleştirmeleri bizim açımızdan önemli. Bu açıdan bıraktığımız da TBMM'nin 23 Nisan etkinlikleri haftamızın içerisinde yer alması, eğitim ve öğretim sürecinin de bir parçası. Bu açıdan baktığımda bu konuda bize destek vermeniz, bu haftayı ulus olarak çocuklarımızla 7'den 70'e herkesi bu etkinliğin bir parçası haline getireceğini, zenginleştireceğini ve farklı bir boyut olacağı için size teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl, geçtiğimiz yıldan daha eğlenceli, öğretici ve çocuklarımızı daha da mutlu edecek bir süreci yaşarız" dedi.