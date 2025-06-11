5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu - Son Dakika
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Politika

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
11.06.2025 16:06
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ORC Araştırma, 08-10 Haziran 2025 tarihlerinde İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmaya göre; İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'da CHP birinci parti olurken Malatya'da ise AK Parti ipi göğüslüyor.

ORC Araştırma, 08-10 Haziran 2025 tarihleri arasında İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya illerinde yaptığı anket çalışmasıyla seçmen eğilimlerini ortaya koydu. CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma, 2023 genel seçimleriyle karşılaştırıldığında önemli değişimlere işaret ediyor.

CHP İZMİR'DE FARKI AÇTI

İzmir'de CHP yüzde 44,5'lik oranla birinci parti olurken AK Parti yüzde 21,8'e geriledi. CHP'nin oy oranı 2023'e göre yaklaşık 4 puanlık artış gösterdi. İYİ Parti ve MHP ise ciddi düşüş yaşadı.

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

ANTALYA'DA CHP ÖNE GEÇTİ

Antalya'da CHP yüzde 37,8 ile ilk sıraya yerleşirken, AK Parti yüzde 26,1'de kaldı. 2023 seçimlerinde başa baş olan iki partinin arasındaki fark, CHP lehine açıldı. İYİ Parti ve MHP'nin oylarında da düşüş gözlemlendi.

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

MERSİN'DE CHP AÇIK ARA ÖNDE

CHP'nin en güçlü olduğu illerden biri Mersin oldu. Yüzde 35,3 oy oranına ulaşan CHP, AK Parti'yi (yüzde 22,4) geride bıraktı. DEM Parti yüzde 12,3 ile üçüncü sıraya yerleşirken, MHP yüzde 9,1 ile dördüncü oldu.

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

ADANA'DA YARIŞ KIZIŞTI

Adana'da CHP yüzde 32,5 oyla ilk sırayı alırken, AK Parti yüzde 27,4 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 8,8, MHP ise yüzde 8,6 ile birbirine oldukça yakın sonuçlar aldı. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 6,4 seviyesinde kaldı.

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

MALATYA'DA AK PARTİ ÖNDE

Malatya'da AK Parti yüzde 37,1 ile hala birinci parti konumunda ancak 2023'teki %45,19'luk oy oranına kıyasla ciddi bir düşüş yaşadı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'e yükseldi. MHP, Yeniden Refah ve DEM Parti ise yüzde 8-4 aralığında sıralandı.

Politika, AK Parti, Malatya, Antalya, Mersin, Güncel, Adana, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika 5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Gakko 23:
    o araştırma şirketine gerek yok. sokaktaki. x birine. canlı olan bir varlığa sorsan. farklı bişe söylemez gavurlaşmış. tüm iller CHP ye oy verir 100 189 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akp yüzde 10 alamaz almaması lazım abi 25 yıldır ülkeyi o yönetiyor ve emekli maaşı asgari ücret faiz zina kumar dış birc enflasyin ortqda 157 120 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu hırsızlar bu kadar oy alma şansı yok gerçek anket sandık gelince açıklanacak reis in eline kimse su dökemez 123 125 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MALATYA DAN CHP BEKLEYECEK HALIMIZ YOK 82 51 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Malatyada ne bekliyordunuz ki. 86 30 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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