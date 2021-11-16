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50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? - Son Dakika

50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?

16.11.2021 23:50

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek'in 50+1 sözleri yeni tartışmanın fitilini ateşlerken Çiçek'e, MHP lideri Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli, "Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Sayın Çiçek'in beyanatı her anlamda dikkat çekicidir, bize göre kuşku vericidir. Yüzde 50+1 üzerinden farklı bir tartışma sayfası açmak sistemin itibar ve inandırıcılığını da zedeleyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu sistem (yüzde 50+1) doğru olmamıştır, bugün de gelecekte de sıkıntı çıkarır. Şahıslardan ayrı söylüyorum. Hiç gerek yoktu. Daha farklı bir sistem olabilirdi. Vakit de geçti ama kimsenin kimseyle görüştüğü de yok" diyerek yeni bir tartışma başlatmıştı.

"CUMHURBAŞKANI'MIZLA ARAMIZDA GERGİNLİK YOK"

Bu sözlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısında Cemil Çiçek'in açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında herhangi bir gerginlik olmadığını söyleyen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla aramızda gerginlik değil, muhabbet vardır, hürmet vardır, anlayış vardır, güven vardır, gerisi lafügüzaftır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin bir başarısı, geleceğinin müjdesi, milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın zırhı, devlet yönetiminin milli hedeflerle birleşmesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için "yönetimde istikrar" ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Bu itibarla yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek, model olacak bir şeklidir. Dikkat buyurunuz, milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz, cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz." diye konuştu.

CEMİL ÇİÇEK'E SERT SÖZLER

"Yüzde 50+1 oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir. 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir" diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Cemil Çiçek, yüzde 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız? Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor, farkında mısınız? Yüzde 50+1 kaos olmasın diye belirlendi, bunu da mı inkar ediyorsunuz? Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları için seri toplantılar düzenlediği bir dönemde, tesadüfe bakınız ki Sayın Çiçek'in beyanatı her anlamda dikkat çekicidir. ve bize göre kuşku vericidir" şeklinde konuştu.

"50+1 TARTIŞMASI AÇMAK SİSTEMİN İTİBARINI ZEDELEYECEK"

Hem teorik olarak hem fiili uygulamaları açısından Cumhurbaşkanı'nın yüzde 50+1 oyla seçilmesinin demokrasi güvenliğini de temin ve teyit edeceğini kaydeden Bahçeli, "Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mihveridir, ne var ki buradan başlayacak bir tartışma, hatta taviz yeni yönetim sisteminin işleyiş ve ilerleyişini melezleştirip sakatlayacaktır. Bize göre bu tartışma gereksiz ve şu an için yersizdir. Henüz yapmamız gereken pek çok şey vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla derinlik ve işlerlik kazanmasına, yerleşip olgunlaşmasına çabalamak varken, yüzde 50+1 üzerinden farklı bir tartışma sayfası açmak sistemin itibar ve inandırıcılığını da zedeleyecektir. Bizim görüşümüz, konuya bakışımız, bu çerçevedeki kavrayışımız kısaca bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?
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Milliyetçi Hareket Partisi, cumhurbaşkanı, Cemil Çiçek, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? - Son Dakika
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