\'\'9 bölge\'\' ifadesi ne anlama geliyor? MHP\'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye'de terörle mücadelede yeni bir toplumsal bilinç ve dayanışma sürecini başlatmak amacıyla, 81 ili kapsayan "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenleyeceğini açıkladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yürütülecek buluşmaların "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla organize edileceği belirtildi.

MHP'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada etkinliklerin "9 bölge, 81 il" çerçevesinde gerçekleştirileceği vurgulandı. Bu ifade sosyal medyada dikkat çekerken, kamuoyunda çeşitli yorumlara yol açtı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, tartışmalara neden olan "9 bölge" ifadesine ilişkin detaylı bir açıklama yaparak, sayının Türk tarihindeki ve partinin kurumsal yapısındaki sembolik önemine işaret etti. Büyükataman, yaptığı açıklamada "Türk mitolojisinde bazı sayılar kutsal özellikler taşır. Dokuz sayısı da bunlardan biridir. MHP açısından da dokuz sayısı çok anlamlıdır. Kurucu liderimiz Alparslan Türkeş'in ortaya koyduğu milli doktrin 9 Işık'tır. Sayın Bahçeli, bu ilkeler doğrultusunda mücadele vermektedir" ifadelerine yer verdi.

Büyükataman, geçmişte de partinin birçok bölge toplantısını "9 bölge" sistemine göre düzenlediğini hatırlattı. Sosyal medyada bazı çevrelerin "bölgesel ayrıştırma" imasıyla yönelttiği eleştirileri sert dille reddeden Büyükataman "Türklüğe ve milli doktrinimize atıfta bulunulan dokuz rakamı üzerinden partimizin hedef alınması ahlaksız bir karalama kampanyasıdır. Emperyalizmin aparatı olan sosyal medya kalemşörlerinin iddiaları ruh hastalığı halidir. Bu alçakların kalemlerinden cehalet ve hainlik damlamaktadır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim 2024'te yaptığı bir çağrıyla "Terörsüz Türkiye" süreci için yeni bir siyasi ve toplumsal seferberlik başlatmıştı. PKK'nın silah bırakması sürecinde atılan adımlar ve devlet-millet bütünlüğü çerçevesinde yapılan çağrılar, MHP'nin bu yeni girişimiyle saha faaliyetlerine taşınıyor. Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde bilboardlara da yansıyan "9 bölge, 81 il" sloganı, partinin milli birlik vurgusunu sahaya taşıma hedefinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

9 IŞIK DOKTRİNİ NEDİR?

9 Işık doktrini, 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin (CKMP), 1969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) programının temelini oluşturur. Türkeş bu tezini, başta kapitalizm, liberalizm ve komünizm olmak üzere yabancı doktrinler ve yönetim sistemlerine karşı bağımsız son Türk devletini koruyabilmek için, millî bir görüş etrafında birleşmek için ortaya koymuştur.

