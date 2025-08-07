''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

\'\'9 bölge\'\' ifadesi ne anlama geliyor? MHP\'den tartışma yaratan afişler için açıklama
07.08.2025 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türkiye genelinde ''Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'' düzenlenecek. Etkinliklerin ''9 bölge'' kapsamında yapılacağı açıklanırken, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman bu ifadenin sembolik anlamını detaylı biçimde kamuoyuyla paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye'de terörle mücadelede yeni bir toplumsal bilinç ve dayanışma sürecini başlatmak amacıyla, 81 ili kapsayan "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenleyeceğini açıkladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yürütülecek buluşmaların "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla organize edileceği belirtildi.

"9 BÖLGE, 81 İL" İFADESİ TARTIŞMA YARATTI

MHP'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada etkinliklerin "9 bölge, 81 il" çerçevesinde gerçekleştirileceği vurgulandı. Bu ifade sosyal medyada dikkat çekerken, kamuoyunda çeşitli yorumlara yol açtı.

'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

AÇIKLAMA YAPILDI

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, tartışmalara neden olan "9 bölge" ifadesine ilişkin detaylı bir açıklama yaparak, sayının Türk tarihindeki ve partinin kurumsal yapısındaki sembolik önemine işaret etti. Büyükataman, yaptığı açıklamada "Türk mitolojisinde bazı sayılar kutsal özellikler taşır. Dokuz sayısı da bunlardan biridir. MHP açısından da dokuz sayısı çok anlamlıdır. Kurucu liderimiz Alparslan Türkeş'in ortaya koyduğu milli doktrin 9 Işık'tır. Sayın Bahçeli, bu ilkeler doğrultusunda mücadele vermektedir" ifadelerine yer verdi.

"PARTİMİZİN HEDEF ALINMASI..."

Büyükataman, geçmişte de partinin birçok bölge toplantısını "9 bölge" sistemine göre düzenlediğini hatırlattı. Sosyal medyada bazı çevrelerin "bölgesel ayrıştırma" imasıyla yönelttiği eleştirileri sert dille reddeden Büyükataman "Türklüğe ve milli doktrinimize atıfta bulunulan dokuz rakamı üzerinden partimizin hedef alınması ahlaksız bir karalama kampanyasıdır. Emperyalizmin aparatı olan sosyal medya kalemşörlerinin iddiaları ruh hastalığı halidir. Bu alçakların kalemlerinden cehalet ve hainlik damlamaktadır" dedi.

EKİM 2024'TE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATILDI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim 2024'te yaptığı bir çağrıyla "Terörsüz Türkiye" süreci için yeni bir siyasi ve toplumsal seferberlik başlatmıştı. PKK'nın silah bırakması sürecinde atılan adımlar ve devlet-millet bütünlüğü çerçevesinde yapılan çağrılar, MHP'nin bu yeni girişimiyle saha faaliyetlerine taşınıyor. Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde bilboardlara da yansıyan "9 bölge, 81 il" sloganı, partinin milli birlik vurgusunu sahaya taşıma hedefinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İşte İsmet Büyükataman'ın o paylaşımı;

'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

9 IŞIK DOKTRİNİ NEDİR?

9 Işık doktrini, 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin (CKMP), 1969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) programının temelini oluşturur. Türkeş bu tezini, başta kapitalizm, liberalizm ve komünizm olmak üzere yabancı doktrinler ve yönetim sistemlerine karşı bağımsız son Türk devletini koruyabilmek için, millî bir görüş etrafında birleşmek için ortaya koymuştur.

Bu ilkeler şunlardır:

  • Milliyetçilik
  • Ülkücülük
  • Ahlakçılık
  • İlimcilik
  • Toplumculuk
  • Köycülük
  • Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik
  • Gelişmecilik ve Halkçılık
  • Endüstricilik ve Teknikçilik

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmet Büyükataman, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika ''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Tatar9515:
    kemikleri bile buruştu halen MHP nin başında 24 5 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    senin kemiklerin buruşmuş olmalıki klavye tatarı9515 0 1
  • Ali Kolamuç:
    Totonuzdan element uydurmayin sizin aklınızdaki fesatlıkga bu millet müsade etmez bu böyle biline 16 4 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Emperyalistlerin zamanında dayattığı 7 bölgenin bir benzeri.. Böl parçala yönetin ürünü. 9 4 Yanıtla
  • Tahir mertoğlu:
    sahte milliyetçiler. sahte kabaayılar. tıss tıss 8 5 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    9 bölge 81 il farklı manaya gelir. '' 2 bölge de topraklarımıza katılacak'' deyin. 82.... 83... 84.... LOADİNG........ deyin... 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış

17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
00:37
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
00:29
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Benfica, Nice’i rahat geçti
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
00:25
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı
Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı
00:21
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
00:07
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
23:39
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
23:37
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
22:57
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 18:33:01. #7.12#
SON DAKİKA: ''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.