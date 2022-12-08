Avrupa Birliği'nden Macaristan'a onay! Schengen bölgesi genişliyor

Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanlarından oluşan İçişleri Konseyi Belçika'nın Başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen toplantıda Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine katılımını ele aldı. Toplantıda Schengen Anlaşması'nın Hırvatistan'da tam olarak uygulanmasına ilişkin karar verildi.

"İKİ ÖNEMLİ ADIM"

Konuya ilişkin AB Dönem Başkanı sıfatıyla açıklama yapan Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, "Çek Dönem Başkanlığı sırasında Hırvatistan'ın hem euro hem de Schengen bölgesine katılarak Avrupa entegrasyonunda iki önemli adım atabilmesinden çok memnunum. Bu başarıların, şartları yerine getiren diğer üye ülkelerin Avrupa yolculuklarında bir sonraki adımı atmalarının önünü açacağına eminim. Meslektaşlarım ve ben, Bulgaristan ve Romanya'yı Schengen'e kabul edebilmemiz için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ YILDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu kararla Hırvatistan Schengen bölgesine 1 Ocak 2023 itibarıyla dahil olacak. Konuyu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çekya Dönem Başkanlığı, "Son adım tamamlandı. Konsey kararı aldı. Şimdi Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibariyle Schengen bölgesine katıldığı artık resmen onaylandı" dedi.

ROMANYA VE BULGARİSTAN'A ONAY ÇIKMADI

AB üyesi olup Schengen bölgesine dahil edilmeyen Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen üyeliği de AB İçişleri Bakanları Konseyi kapsamında ele alındı. Avusturya ve Hollanda'nın, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine dahil olmasına karşı çıktığı bildirildi. Avusturya'nın özellikle yetersiz sınır kontrollerine bağlı olarak daha fazla sığınmacı riski nedeniyle Bulgaristan'a karşı oy kullandığı belirtildi. Söz konusu itiraz nedeniyle salonda gergin bir hava oluşurken, Hollanda'nın da bu iki ülkeye "insan hakları ve yolsuzluk iddiaları" nedeniyle ret oyu verdiği açıklandı. İki ülkenin karşı çıkması nedeniyle Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e dahil olmasına da onay çıkmadı.

SORUN OLARAK SIĞINMACI KRİZİ GÖSTERİLİYOR

Hırvatistan'ın dahil edildiği Schengen bölgesine Romanya ve Bulgaristan'ın alınmamasının sebebi olarak sığınmacı krizi gösteriliyor. Doğudan gelen yoğun sığınmacı baskısı nedeniyle Batı Avrupa ülkelerinin bu iki ülkenin Schengen üyeliğine sıcak bakmadığı bildiriliyor. Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansının (Frontex) verilerine göre söz konusu bölgede 2022 başından bu yana 139 bin 500 kişi yasadışı yollarla AB'ye giriş yaptı. Almanya ve Fransa'nın, Romanya ve Bulgaristan'ın da Schengen bölgesine dahil olmasından yana olduğu, bu sayede sınırların daha iyi korunacağı görüşüne sahip oldukları öğrenildi.