ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
05.02.2026 17:14  Güncelleme: 17:17
Bir dua programında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'ye inancı ben getirdim. Cennete gitmem gerek" ifadelerine yer verdi. Sözlerinin devamında İran'a yaşadıkları duruma da değinen Trump "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik" dedi.

Son dönemde İran'a yönelik sert mesajlarıyla gündemde olan ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir dua programında yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İRAN'A BOMBA UÇAKLARIMIZI GÖSTERDİK"

İran ile yaşanan gerilime değinen Trump, "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik" sözleriyle askeri güce vurgu yaptı. Açıklama, Washington'un Tahran'a yönelik caydırıcılık mesajı olarak yorumlandı.

"ABD'YE İNANCI BEN GETİRDİM"

Konuşmasının dini boyutunda ise Trump, "ABD'ye inancı ben getirdim" ifadesini kullandı. Ülkesinde dini değerlerin kendi döneminde yeniden güç kazandığını savunan Trump, bu çıkışıyla dikkat çekti. Trump'ın "Cennete gitmem gerek" sözleri ise salonda şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ENERJİ VE AVRUPA MESAJI

Enerji politikalarına da değinen Trump, "Dünyadaki petrolün yüzde 68'i bizde" iddiasını ortaya attı. Avrupa'yı da eleştiren Trump, "Avrupa kendisini yok ediyor. Tanınmaz halde" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Biden, ordunun küçük bir bölümünü Afganistan'a gönderdi. Tankları ve uçakları orada bıraktı. 'Neden uçakları kendiniz uçurmadınız?' diye sordum. O da 'Kimsenin aklına gelmedi' dedi. Biden şimdiye kadar sahip olduğumuz en kötü başkandı. Zaten başkan olduğunun bile farkında değildi, bu yüzden bunu kişisel algılamıyor. Ne dediğimi de bilmiyor. Şu an izliyor ve söylediklerimden memnun.

"ÜLKEMİZİ BÖLDÜLER"

Obama da çok kötü bir başkandı. Ülkemizi böldüler ama biz yeniden bir araya getiriyoruz. Venezuela, bizden sonra neredeyse herkesten daha fazla petrole sahip oldu. Biz ve onlar, birlikte dünya petrolünün yüzde 68'ine sahibiz. Venezuela ile ilişkilerimiz harika.

"İRAN'A UÇAKLARIMIZI GÖSTERDİK"

İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik.

"AVRUPA KENDİ KENDİ İMHA EDİYOR"

Avrupa'da da durum çok kötü. Göç ve enerji konusunda çok büyük sorunları var. Göç ve enerji sorunuyla Avrupa kendi kendini imha ediyor. Kendi kendileri yok etme aşamasındalar. Avrupa şu anda tanınacak halde değil. Davos'a gittim biliyorsunuz. Davos'tan ayrılırken 'hayatımda gördüğüm en kötü davetti' dedim. İsviçre kendi ülkesini yok ediyor. Enerji, gerçekten çok kötü bir durumda. Yaptıkları akılalmaz. Size söylüyorum bu ülkeler, göç nedeniyle tanınacak halde değil. Çok yakında dönülmez bir yola girecekler.

"RUSYA'NIN SUÇSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Ulusal İstihbarat Direktörümüz Tulsi Gabbard, oy pusulalarını kontrol etti. Rusya safsatası çıkarmışlardı. Rusya, Rusya, Rusya dediler ama Rusya'nın suçsuz olduğu çıktı.

"DEAŞ'I ORTADAN KALDIRDIK"

General John Daniel 'Raizin' Caine, DEAŞ'ı ortadan kaldırdı. Sayın Başkan, bu beş sene sürecek bir operasyon dediler. 'Dünyadaki en iyi ekipmana sahipsiniz, kötü tüfekler kullanan insanlar ile savaşıyorsunuz' dedim. Gaddar bir adam Caine ile Irak'ta tanıştım. Venezeula ve İran'a sorun. Ona Irak'ta aradığım adam sensin dedim. O da bana DEAŞ'ı, dört haftada ortadan kaldırabiliriz dedi. Politik doğruculuk ile hareket etseydik. DEAŞ'ın bulunduğu ülkeleri arar ve 'DEAŞ'a saldırmak isteriz' derdik. Onlar da DEAŞ'ı arayıp 'Size saldıracaklar oradan kaçın' derlerdi. Ancak şu anda böyle bir şey yapmadık. Başka bir yol izledik. Şu anda ufak bir DEAŞ var ve Nijerya'da onları yeniden ortadan kaldırdık. Oradaki Hristiyanlar'ı öldürüyorlardı. Başkan Trump'ın onlara nasıl bir misilleme yapacağını bilmeleri lazımdı."

    Yorumlar (11)

  • FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    eşeği saldık çayıra gerisi sizde arkadaşlar 70 3 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    TÜRKİYE İLE NE ANLAŞMA OLDU ACABA ONUDA ANLATSAN NE GÜZEL OLACAK 19 11
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    Vaybe Ortaçağ rahiplerini geçti Bu Yahudiler. ortaçağ da da kimi rahipler cennetten yer satarmış. ama o zaman teknoloji yoktu, milletin çoğu Okur yazar değildi, rahipler okumuştu, bilgili idi, onlara fazla güvenilirdi. 30 5 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Rahipler Avrupa da vardı Yahudiler de değil halen Avrupa da var 3 1
  • tekeler61 tekeler61:
    yanlış söylemiş cehennem diyecekti. 28 1 Yanıtla
  • Metin Yoldas Metin Yoldas:
    iyice sapıttı 12 0 Yanıtla
  • 205622 205622:
    aynen bizimki gibi inancı ABD ye bu getirdi bizimki de ampulü buldu 6 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
