ABD'de İsrail'i eleştiren Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman vekil ihraç edildi - Son Dakika
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ABD'de İsrail'i eleştiren Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman vekil ihraç edildi

03.02.2023 10:19

ABD'de Demokrat Parti'den Müslüman vekil Ilhan Omar, İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayla Dış İlişkiler Komitesinden ihraç edildi. Omar'ın 2019'da İsrail'in ABD siyaseti üzerindeki etkisi ile ilgili paylaşımları ve İsrail hakkındaki yorumları antisemitik bulunmuş, 2021'de yine sosyal medyadan yaptığı benzer bir yorumla eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'de Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Temsilciler Meclisi'nde Müslüman vekil Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Ilhan Omar bulunduğu komiteden ihraç edildi. Demokrat Parti'den olan Omar'ın İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle mecliste yapılan oylamada 218'e karşı 211 oyla Dış İlişkiler Komitesinden ihraç edilmesine karar verildi.

"SİYASİ İNTİKAM EYLEMİ"

Cumhuriyetçiler, Omar'ın İsrail ile ilgili yaptığı geçmiş açıklamalarının Antisemitik olduğunu öne sürerek, komitede görev almaması gerektiğini savundu. Demokratlar, Omar'ı devirme baskısını eleştirerek, bunun bir siyasi intikam eylemi olduğunu savundu.

"SESİM DAHA GÜR VE GÜÇLÜ ÇIKACAK"

Omar, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, "Bir dönem bu komitede olmazsam liderliğim ve sesim azalmaz. Sesim daha gür ve güçlü çıkacak. Oy verin ya da vermeyin. Ben buradayım ve dünyadaki kötülüklere karşı bir ses olmak ve daha iyi bir dünyayı savunmak için buradayım" dedi.

ABD'de İsrail'i eleştiren Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman vekile ihraç

"BENİ GÜÇLÜ BİR SES OLARAK GÖRMELERİNE ŞAŞIRAN VAR MI?"

Afrika'dan gelen Müslüman göçmen kimliği nedeniyle hedef alındığını aktaran Omar, "Bir şekilde ABD dış politikası hakkında konuşmaya layık görmemeli veya beni susturulması gereken güçlü bir ses olarak görmelerine şaşıran var mı? Kongreye sessiz kalmaya gelmedim" ifadelerini kullandı. Omar, iç savaştan sağ kurtulmuş bir göçmen ve mülteci olarak edindiği deneyimin, ona ABD dış politikası hakkında değerli ve benzersiz bir bakış açısı kazandırdığını da sözlerine ekledi.

"OMAR, OBJEKTİF BİR KARAR VERİCİ OLAMAYACAK"

Meclisteki iki Yahudi Cumhuriyetçiden biri olan Max Miller yaptığı açıklamada, Omar'ın İsrail ve Yahudi halkına karşı önyargıları göz önüne alındığında Dış İlişkiler Komitesinde objektif bir karar verici olamayacağını iddia etti. Temsilciler Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, geçtiğimiz yıl Cumhuriyetçilerin mecliste çoğunluğu kazanması durumunda Eric Swalwell, Adam Schiff ve Omar'ın komite atamalarını elinden alacağına söz vermişti.

ABD'de İsrail'i eleştiren Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman vekile ihraç

YORUMLARI ANTİSEMİTİK BULUNMUŞTU

Omar, 2019'da İsrail'in ABD siyaseti üzerindeki etkisi ile ilgili attığı tweetlerde İsrail hakkındaki yorumları antisemitik bulunmuş ve her iki partiden gelen eleştirilerin ardından özür dilemişti. Omar, Cumhuriyetçilerin İsrail'e, İsrail yanlısı önde gelen bir grup olan Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nden (AIPAC) gelen bağışlar nedeniyle destek verdiğini öne sürmüştü.

ATTIĞI TWEET DE TARTIŞMA YARATMIŞTI

Omar, 2021'de ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin rolü hakkında attığı bir tweette, "ABD, Hamas, İsrail, Afganistan ve Taliban tarafından gerçekleştirilen düşünülemez zulümler gördük" ifadelerini kullanmış, ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban ile bir tutmakla suçlanmasının ardından "Terör örgütlerini hiçbir şekilde demokratik ülkelerle bir tutmadığını" söylemişti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika ABD'de İsrail'i eleştiren Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman vekil ihraç edildi - Son Dakika

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