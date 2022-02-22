ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz

22.02.2022 23:04

Putin'in Donetsk ve Luhansk'i tanımasından sonra Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararın kabul edilemez olduğuna yönelik açıklamalar yapılmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Erdoğan ve Dışişleri'nin bu açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Dontesk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararının ardından NATO ülkeleri başta olmak üzere kınama mesajları ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklaması geldi.

ERDOĞAN: KABUL EDİLEMEZ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada tarafları sağduyuya çağırarak "Biz Rusya'nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." dedi.

ABD MEMNUNİYETLE KARŞILADI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Twitter'dan yaptığı açıklamada " Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor, bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Son dakika haber: ABD Ankara Büyükelçisi Flake: Erdoğan'ın, Putin'in kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Donetsk, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika


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