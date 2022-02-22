Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Dontesk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararının ardından NATO ülkeleri başta olmak üzere kınama mesajları ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada tarafları sağduyuya çağırarak "Biz Rusya'nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Twitter'dan yaptığı açıklamada " Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor, bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika