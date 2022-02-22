ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Dontesk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararının ardından NATO ülkeleri başta olmak üzere kınama mesajları ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklaması geldi.

ERDOĞAN: KABUL EDİLEMEZ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada tarafları sağduyuya çağırarak "Biz Rusya'nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." dedi.

ABD MEMNUNİYETLE KARŞILADI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Twitter'dan yaptığı açıklamada " Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor, bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" ifadelerini kaydetti.