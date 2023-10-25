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Pentagon, İsrail'e danışmanlık yapması için bölgeye çok sayıda ABD'li komutan gönderdi - Son Dakika

Pentagon, İsrail'e danışmanlık yapması için bölgeye çok sayıda ABD'li komutan gönderdi

Son Güncelleme: 25.10.2023 01:51

Pentagon, İsrail Savunma Güçleri'ne danışmanlık yapmak üzere bölgeye ABD'li komutanların gönderildiğini açıkladı. Komutanlar, operasyon yönetmeyecek ancak meskun mahal muharebeleri ile ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere orada bulunacaklar.

Pentagon, İsrail Savunma Güçleri'ne danışmanlık yapmak üzere bölgeye ABD'li komutanların gönderildiğini; bu komutanların operasyon yönetmeyeceğini, meskun mahal muharebeleri ile ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere orada olduklarını açıkladı.

Pentagon, İsrail Savunma Güçleri'ne danışmanlık yapmak üzere bölgeye ABD'li komutanlar gönderdi

"AKTİF OPERASYONLARA KATILMAYACAKLAR"

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, İsrail'de bulunan Amerikalı komutanlar için, "Hiçbir şekilde aktif olarak operasyonlara katılmıyorlar. Orada danışmanlık için bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Pentagon, İsrail Savunma Güçleri'ne danışmanlık yapmak üzere bölgeye ABD'li komutanlar gönderdi
Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder.

"SİVİL KAYIPLARI AZALTMAK ADINA HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Ryder "İsrail'e yaptığınız silah yardımlarının ardından bir de danışman göndermeniz, muhtemel bir Gazze operasyonunda sivil kayıplar konusundaki sorumluluğunuzu arttırmıyor mu?" sorusuna, "Irak gibi yoğun yerleşimin olduğu meskun mahal operasyonları konusundaki deneyimimiz düşünüldüğünde, sivil kayıpları azaltmak adına elimizden gelen her şeyi yapmak için, çıkarttığımız dersleri paylaşmanın önemine de inanıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Pentagon, İsrail Savunma Güçleri'ne danışmanlık yapmak üzere bölgeye ABD'li komutanlar gönderdi

KORGENERAL GLYNN DE BÖLGEDE

İsrail'de görev yapan Amerikalı komutanların başında Korgeneral James Glynn bulunuyor. Hepsinin ortak yanı DEAŞ ile mücadele geçmişlerinin olması. Glynn'ın bir önceki görevi, ABD Özel Kuvvetlerinin uluslararası terörle mücadele birimi olan Ortak Özel Harekat Komutanlığı komutan yardımcılığıydı. Glynn, İsrail ordusuna danışmanlık veren, ismi resmen duyurulan tek muvazzaf subay. Ekibindeki diğer subayların kaçının emekli, kaçının muvazzaf olduğu konusunda Pentagon kesin bilgi vermekten kaçınıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Ajansı, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pentagon, İsrail'e danışmanlık yapması için bölgeye çok sayıda ABD'li komutan gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pentagon, İsrail'e danışmanlık yapması için bölgeye çok sayıda ABD'li komutan gönderdi - Son Dakika
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