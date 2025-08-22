Abdulhamit Gül: Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında "Terörsüz Türkiye" ile ilgili yaptığı açıklamada, "Asla ve asla al-ver pazarlığı içerisine girmedik, girmeyeceğiz. Şehitlerimizin ailelerini üzecek, gazilerimizi üzecek, rencide edecek hiçbir tavır ve tutum içerisine asla girmeyiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleden savunma sanayisine, CHP'ye yönelik eleştirilerden Filistin meselesine kadar pek çok başlığa değinen Gül, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"86 milyonun kardeşliği kıyamete kadar sürecek"

Türkiye'nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin yarısının terörle mücadele içinde geçtiğini hatırlatan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşlarıyla "Terörsüz Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. "Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle 86 milyonun kardeşliğini, dayanışmasını kıyamete kadar sürdüreceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı yaparken asla ve asla al-ver pazarlığı içerisine girmedik, girmeyeceğiz. Şehitlerimizin ailelerini üzecek, gazilerimizi üzecek, rencide edecek hiçbir tavır ve tutum içerisine asla girmeyiz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız en önemli teminattır. Sayın Devlet Bahçeli bu konuda çok önemli teminattır" dedi.

Savunma sanayinde yerli başarı vurgusu

Kırıkkale'nin Türkiye'nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Gül, "Türkiye'de savunma sanayi AK Parti öncesinde yüzde 15'lerdeyken şimdi yüzde 85'lerin üzerine millilik oranı yükselmiş bir savunma sanayimiz var. Kendi paramızla İHA ve SİHA vermeyen, tamirini yapmayan ve yaptıramayan bir ülkeden bugün kendi İHA'sını, SİHA'sını yapabilen bir ülke haline geldik" ifadelerini kullandı.

"Doğru bulmuyorum"

Kırıkkale Üniversitesi kampüsünden Beşir Atalay'ın adının kaldırılmasına da tepki gösteren Gül, "Bir kez daha ifade etmek isterim ki Kırıkkalemize çok büyük hizmetleri olan Beşir Atalay hocamızın isminin de kampüsten silinmesi bizleri üzmüştür. Siyaset bir vefadır. Hizmeti olan bir kişinin, Kırıkkalemize, ülkemize hizmeti olan, üniversiteye hizmeti olan bir kişinin ismen silinmesini anlamakta gerçekten uzak bir noktadayız. 28 Şubat'ın o koyu zamanlarında bile burada akademi dünyasında çok önemli birikimlere ev sahipliği yapmış, öncülük yapmış bir isme yapılan bu haksızlığı da kabul etmediğimizi, doğru bulmadığımı bir kez daha buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

"Milletin umudu AK Parti'dir"

CHP'yi sert sözlerle eleştiren Gül, "CHP denince akla yolsuzluk, beceriksizlik ve ülkeye yabancı bir zihniyet geliyor. Kendi partisini yönetemeyenlerin bu ülkeyi yönetmesi mümkün değildir. O yüzden milletimizin umudu AK Partidir" ifadelerini kullandı.

"Filistin'in özgür olacağı günler yakındır"

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Gül, "Dünyada insanlık adına yaşanan büyük bir soykırıma sessiz kalınıyor. Bu, insanlığın sınıfta kaldığı acı bir tablo. Türkiye, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde her platformda Filistin'in yanında olmaya devam ediyor. İnanıyoruz ki Filistin'in özgür olacağı günler yakındır" dedi.

Özel bir tesiste düzenlenen toplantıya; MKYK üyeleri Hilal Kalyoncu Koç, Türk İslam Karakoç ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - KIRIKKALE