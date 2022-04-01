Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor

01.04.2022 13:26

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve kayıplara karışan HDP'li Semra Güzel hakkında açıklama yaptı. Soruşturmanın detaylarından bahseden Bozdağ, "Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkış gözükmüyor." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017 yılında Adıyaman'daki operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanıp Meclis'e gönderilen fezleke, TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu.

ADRESİNDE BULUNAMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti. Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti. Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

Son Dakika! Adalet Bakanı Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor

"YURT DIŞINA BİR ÇIKIŞ GÖZÜKMÜYOR"

Sema Güzel'in kayıplara karışması hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor." dedi.

ALMANYA'YA KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan bugün servis edilen haberlerde Semra Güzel'in yasa dışı yollarla 22 Ocak tarihinde Türkiye'den Almanya'ya gittiği ifade edildi.

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Tanju Özcan'dan dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı: Nedense ondan umutluyum! Tanju Özcan'dan dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı: Nedense ondan umutluyum! Adalet Bakanı Bozdağ: '(Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Adalet Bakanı Bozdağ: '(Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı.

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor - Son Dakika


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