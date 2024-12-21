Adalet Bakanı Tunç: "Suriye\'deki durum karşısında bütün dünya Türkiye\'nin dış politikasını takdir ediyor"

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenler, orada mazlumları katleden bir diktatörlüğe hep yıllarca destek oldular. ve 60 yılın sonunda o diktatör devrildi. O mazlumların ahı tuttu. Suriye'de gelişen bu durum karşısında bütün dünya Türkiye'nin dış politikasını takdir ediyor. Türkiye bölgede hesaba katılmadan hiçbir yapılanmanın mümkün olamayacağını bütün dünya anlamış bulunuyor" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleştirildi. Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti iktidarları sayesinde 22 yılda birçok hizmet ve yatırımın yapıldığını ifade etti. Çağlayan, "Cumhurbaşkanımızın arkasında aslanlar gibi durdunuz. Biz Ayasofya'nın zincirlerini kırıp açan Uzunmehmet Camiisini Zonguldak'a bir mühür gibi vuran Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrolarında olmaktan gurur duyuyoruz. Torunlarımıza anlatacağımız hikayemiz var. Biz her zaman mazlumların yanında olduk" diye konuştu.

Kongrede önceki dönem il başkanları, milletvekilleri ile mevcut dönem milletvekillerinin yanı sıra İl Koordinatör Milletvekili Ersan Aksu'ya fotoğraflarının yer aldığı tablolar hediye edildi. Aile fotoğrafının çektirilmesinin ardından konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu kongrenin hayırlı olmasını diledi.

"Yeter ki heyecanımızın, potansiyelimizin farkında olalım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Siz değerli yol arkadaşlarımızla güçlü şekilde ilk günkü heyecanımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Yeter ki kendi heyecanımızın farkında olalım. Yeter ki Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi hafızaları tazeleyelim. 23 yıl boyunca Türkiye'yi nasıl devraldı nereden nereye getirdi bu yol arkadaşlığının gücü, Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve milletimize olan aşkımızın ve heyecanımızın bu potansiyelimizin farkında olalım" şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta AK Parti'ye yakışır bir kongre gerçekleştirildiğini ifade eden Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ın enerjinin başkenti olduğuna vurgu yaparak, "Zonguldak herşeyi ile tüm ilçeleriyle, doğal güzellikleriyle yerin altıyla üstüyle gerçekten fedakar, çalışkan insanların şehri. Zonguldaklı olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bir Zonguldaklı olarak bunu söylüyorum" dedi.

Filyos Vadi Projesi'nin yüzyılın hayali olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Filyos'ta büyük bir proje. Yılların hayaliydi. Filyos yüzyılın hayaliydi. Abdülhamid Han'ın hayaliydi. ve oraya bir liman yapılmaya, liman için çalışmalar başladığında muhalefet itiraz etti. Davalar açıldı. Hatırlıyoruz. Betona yatırım dendi. Burada limana ne gerek var dendi. Ama liman bitti. Hemen limanın açılışıyla doğalgazın keşfi aynı ana denk geldi. ve Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkan doğalgaz yerin üç bin dört bin metre denizin dibi ve o makineler robotlarla kazılarak 170 kilometre denizin altından borular döşenerek, Zonguldak'a Filyos'a doğal gaz ulaştı" ifadelerine yer verdi.

"Bu parti milletin talebiyle kuruldu"

Türkiye'nin ışığının hiçbir zaman sönmeyeceğini, hiçbir gücün de söndürmeye gücünün yetmeyeceğini söyleyen Bakan Tunç, AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu hatırlattı. Altılı masa gibi sosyal ve siyasi bir mühendislik neticesinde masa başında kurulmuş bir parti olmadığını ifade eden Bakan Tunç, "Bu partiyi millet kurdu. Bu parti milletin talebiyle kuruldu. Doksanlı yıllar boyunca o parlamenter sistemin neden olduğu siyasi krizler, ekonomik krizler, istikrarsızlık bir buçuk yılda değişen hükümetler, yatırımsızlık, anarşi ve terör ve temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından, usanan, bıkan milletimiz 'Türkiye'yi bu sorunlardan, bu krizlerden kurtarsa kurtarsa Recep Tayyip Erdoğan kurtarır' dedi" ifadelerine yer verdi.

"Bütün Türkiye'yi ateşe vermek, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek için devreye girdiler, başaramadılar"

Dünyanın en büyük havaalanları, en büyük köprüleri ve dünya projelerinin konuşulduğu dönemde Gezi Parkı'nda ateş yakarak bütün Türkiye'nin ateşe verilmek istenildiğini söyleyen Tunç, "Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi iktidardan düşürmek için o şer güçler devreye girdi. Başaramadılar. Sokakta başaramadıklarını, masa başında başarabilir miyiz diye düşündüler. On yedi yirmi beş emniyet, yargı darbesiyle acaba AK Parti'yi, AK Parti'nin bu yükselişini Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu kesebilir miyiz diye düşündüler. Onu da başaramadılar. Terörü azdırmaya çalıştılar. Orada da başarı olmadılar. 15 Temmuz'da milletimize karanlık bir gece yaşatmak istediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin şanlı direnişiyle bağımsızlığa, bayrağımıza sahip çıkmasıyla 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa çevirdik. Milletimize şükran borçluyuz. Her önümüz kesilmeye çalışıldığında milletimiz bize destek oldu, yolumuzu açtı" şeklinde konuştu.

"Bütçede en fazla payı eğitime, gençlerimize ayırdık"

2025 yılı bütçesinin TBMM'de onaylandığını ifade eden Tunç, "Aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun. Millet olarak güçlü olalım dedik. Eğitime önem verdik. İşte dün akşam bütçe görüşmeleri onaylandı. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Yine bütçede en fazla payı eğitime ayırdık. Çocuklarımıza ayırdık. Gençlerimize ayırdık. Savunma sanayimize ayırdık. Ekonomiye ayırdık. Sağlığa ayırdık, ayırmaya devam edeceğiz. Sosyal politikalara ayırdık. Kültüre, adalete ayırdık, güvenliğe ayırdık. Demokrasimizin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güçlenmesi noktasında kararlılığımızı milletvekillerimiz kürsülerden bütçe görüşmelerinde ifade ettiler. Türkiye'yi her alanda güçlü etmek için bir kere ekonomide güçlü olmak lazım. Tek haneli rakama düşürdüğümüz enflasyonu tekrar tek haneli rakama düşürmenin zamanı. Bunun için mücadele ediyoruz. Yine memurumuzun, işçimizin, emeklimizin alım gücünü artırmanın gayreti içerisinde olacağız."

AK Parti'nin 22 yıldan bu yana kesintisiz dünya tarihinde görülmemiş bir başarıyı elde etmesinin sebebinin kalkınmacı, reformcu ve icraatçı olması olduğunu söyleyen Tunç, "İcraatlarında hep milletinin sesine kulak vermesi, milletini temsil etmesi, milli iradeyi esas alması, adaletli olmasıdır. 2028'e giderken inşallah halkımızın alım gücünü daha da arttırdığımız bir ortamda ve istikrarlı kalkınma hamlelerinin daha da artarak devam ettiği bir ortamda inşallah 2028'de milletimiz yine durmak yok yola devam diyecek" şeklinde konuştu.

"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Orada bir terör devleti kurulmasını engelledik"

AK Parti'nin dış politikasının insanı bir dış politika olduğunu ifade eden Tunç, Suriye'deki gelişmelere de değindi. Suriye'de yapılan harekatlar ile terör devleti kurulmasının engellendiğini belirten Bakan Tunç, "Şimdi 15 Temmuz darbe kalkışmasının hangi sebeple yapıldığını anlayabiliyor muyuz?" diye sordu. "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" sözlerini hatırlatan Tunç şöyle devam etti:

"AK Parti'nin dış politikası, insani bir dış politikadır. İnsancıldır, hakkaniyete, adalete dayalıdır. 22 yıldan bu yana bu dış politikayı gözettik ve mazlumların sesi olduk. Cumhurbaşkanımız, mazlumların sığınağı oldu. Omazlumların sığınağı olan o merkezi hazmedemeyenler var. Biz hep doğrunun yanında olmaya, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu Suriye'de böyle yaptık. Birileri Türkiye'nin muhalefeti. Bunlar AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, muhalefet olmayı Türkiye'ye muhalefet olmak olarak görüyorlar. Türkiye'nin muhalefeti, ana muhalefeti hep ne dedi? 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' dedi. Demedi mi? Bir terör devleti kurulmaya çalışılırken 2016'da hemen hain kalkışmanın bir ay sonrasında 'Biz Fırat Kalkan Harekatıyla size, küresel güçlere, burada terör devleti kurdurtmayız' dedik. Şimdi 15 Temmuz hain kalkışmasının hangi sebeple yapıldığını anlayabiliyor muyuz? Türkiye'de kendilerine göre bir uydu yönetimi oluşturacaklardı. O Fırat Kalkanı Harekatı yapılmamış olacaktı. İşte bu mücadeleyi devam ettirdik. Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Barış Pınarı Harekatı'nı yaptık. ve orada bir terör devletinin kurulmasını engelledik. Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenler, orada mazlumları katleden bir diktatörlüğe hep yıllarca destek oldular. ve 60yılın sonunda o diktatör devrildi. O mazlumların ahı tuttu. ve Türkiye olarak biz hep o mazlumların yanında olduk. Onlara ensar olduk. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenlere itibar etseydik biz bugün terör devletine terör oluşumuna orada engel olabilir miydik? Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var dediler hep. Bizi bu nedenle karalamaya çalıştılar. Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var diyenlere itibar etseydik. Biz orada çocukların, kadınların, mazlumların, milyonlarca insanın katledildiği bir durumda, vicdan azabı çekmez miydik? Aylan bebeğin o sahile vuran cansız bedenini gördüğünüzde yüreği sızlamayana, insan denebilir mi? Denebilir mi? İşte o Aylan bebekler, şairlere vurmasın diye insani ve insancıl, dış politikamızda mazlumların duasına ve bugün gelinen noktada Suriye'de gelişen bu durum karşısında bütün dünya Türkiye'nin dış politikasını takdir ediyor ve Türkiye bölgede hesaba katılmadan hiçbir yapılanmanın mümkün olamayacağını bütün dünya anlamış bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Diktatör devrildi. Yurdundan kaçmak üzereyken belki de kaçmıştı. Türkiye'nin ana muhalefet lideri 'Esat'la masaya oturmak lazım' diyebildi. Bunlar vizyonu bu kadar."

"Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız"

Türkiye'nin ikinci yüzyılına başladığını ve darbe anayasası ile yönetildiğini söyleyen Bakan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladı. Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Darbecilerin yazdırdığı seçilmeyen kişilerin bir araya geldiği ve oluşturduğu bir anayasa. Milletimizin demokratik siyasi hayata bir an önce geçebilmesi için onay verdiği bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Anayasamız bugüne kadar madde sayısından fazla değişiklikle karşı karşıya kaldı. Adeta bir yamalı bohçaya dönüştü. O nedenle anayasamızın maddeleri arasındaki çelişkilerle birtakım problemlere yol açıyor. Yargı kurumlarımızın, yüksek yargı kurumlarımızın farklı yorumladığı maddeler var. O nedenle ileride bu farklı yorumların bir krize dönüşmemesi için yeni, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız. Bunu parlamentomuz inşallah başaracak."

Salondakiler, Bakan Tunç'un konuşmasının ardından AK Parti'nin Muğla Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile hitaplarını dinledi. Hediyelerin takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. İl Başkanı Mustafa Çağlayan, tek liste ile gidilen kongrede oluşturulan yeni yönetim ile güven tazeledi. - ZONGULDAK