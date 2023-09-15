Adaylığını ilan etmeye hazırlanan Özgür Özel'e CHP'li Bulut'tan destek: Yolun açık olsun

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.00'te partisinin genel başkanlık seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağını duyuracak. Yapacağı konuşma merakla beklenen Özel'e, parti içerisinden ilk destek de geldi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Laik, demokrat bir hukuk devleti umuduyla, özgür, aydınlık yarınlar için, yolumuz, yolun açık olsun Özgür Özel!" dedi.

GENEL MERKEZDE KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

CHP'deki değişim hareketinde yer alan Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, sonrasında yaptığı açıklamada "15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Bugün 30 vekille birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanan Özel, genel başkanlığa adaylığını ilan edecek.

"GELECEK GÜZEL GÜNLERE..."

Konuşma öncesinde CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan Özel'e destek paylaşımı geldi. Bulut, "Gelecek güzel günlere… Saat 14.00'te Genel Merkez'deyiz… Laik, demokrat bir hukuk devleti umuduyla, özgür, aydınlık yarınlar için, yolumuz, yolun açık olsun Özgür Özel!" ifadelerini kullandı.

"HER ÜYENİN GENEL BAŞKAN OLMA HAKKI VARDIR"

Dün ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'in aday olma kararına ilişkin, "E gayet güzel arkadaşlar, burası Cumhuriyet Halk Partisi. CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Kurultaylarda çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış, 'Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim' diye. Tabii dedik" ifadelerini kullandı.