Adı Hazine ve Maliye Bakanlığı için anılan Mehmet Şimşek Gaziantep'te bir açılışta ortaya çıktı - Son Dakika
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Adı Hazine ve Maliye Bakanlığı için anılan Mehmet Şimşek Gaziantep'te bir açılışta ortaya çıktı

24.10.2022 18:20

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ve adı Hazine ve Maliye Bakanlığı için anılan eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te ortaya çıktı. Şehirde yapılan ve kendi adı verilen okulun açılışına katılan Şimşek, isminin yaşatılacak olmasından dolayı çok duygulandığını, dünyada yaşanan zorlu sürecin eğitimde fırsat eşitliği ve adil gelir dağılımı ile çözülebileceğini belirtti.

Gaziantep milletvekilliği yapan AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in ismi Gaziantep'te yapımı tamamlanan 24 derslikli ortaokula verildi. Yapımı tamamlanan okul, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okula ismi verilen Mehmet Şimşek ile protokol üyeleri katıldı.

"BU OKUL YENİ MEHMET ŞİMŞEKLER YETİŞTİRMEK İÇİN AÇILDI"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mehmet Şimşek'in Türkiye ve Gaziantep için çok önemli yatırımlar yaptığını ve isminin okulda yaşatılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Türkiye yüz yılını inşa etmek için çalıştıklarını ve bu kapsamda Gaziantep'te de en büyük bütçenin eğitime ayrıldığını belirten Şahin, "Mehmet Şimşek bu memleketin yetiştirdiği en değerli isimlerden birisi. Kasa en güvenilir insana teslim edilir. Bu memleketin kasası Mehmet Şimşek'e teslim edilmiş. Güvenilir insan olmak çok özel bir şey. Makam bittikten sonraki durum daha özel. Bu okul, yeni Mehmet Şimşekler yetiştirmek için açıldı" dedi.

"HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR"

Mehmet Şimşek ise isminin yaşatılacak olmasından dolayı çok duygulandığını söyledi. Dünyada yaşanan zorlu sürecin eğitimde fırsat eşitliğinin yanında adil gelir dağılımı ile çözülebileceğini dile getiren Şimşek, "Bu kadim kentte birçok temel attık ve açılış yaptık. Doğrusu bugün çok duyguluyum. En önemli şey vefa. Kadim şehrimiz güzel bir okuluna benim ismimi veriyor bu benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Eğitimde fırsat eşitliği ve ülkelerin kalkınması için toplumsal adalet ve dünyada barış ve huzur için en temel girdi diye düşünüyorum. 21'inci yüzyılın en önemli özelliği hayat boyu öğrenimdir. Bu yüzyıl artık formüllerin ezberlendiği, bilgilerin depolandığı bir dönem değil artık. Çocuklarımıza duygusal zekayı bütün yönleriyle vermeliyiz. Dünyada şu anda sıkıntılı bir dönem var. Buradan çıkış da elbette fırsat eşitliğiyle, daha adil bir gelir dağılımıyla ve daha çok empati ile olur. Ülkemiz dünyada büyük bir yarış ve rekabet içinde. Büyük ülkeler, imparatorluklar 3 sütun üzerinde yükselir diye biliyorum. Bunlardan birincisi ve en önemlisi beşeri sermayedir. Yani nüfus ve onun niteliğidir. Diğerleri altyapı ve teknolojidir. Ama her şeyin temeli eğitimdir." ifadelerini kullandı.

OKUL HİZMETE AÇILDI

Konuşmaların ardından 700 öğrencinin eğitim göreceği 24 derslikli Mehmet Şimşek Ortaokulu'nun açılışı yapıldı. Kurdele kesim töreninin ardından Mehmet Şimşek ve protokol mensupları sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Adı Hazine ve Maliye Bakanlığı için anılan Mehmet Şimşek Gaziantep'te bir açılışta ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adı Hazine ve Maliye Bakanlığı için anılan Mehmet Şimşek Gaziantep'te bir açılışta ortaya çıktı - Son Dakika
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