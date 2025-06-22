Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat (44) ile ağabeyi Mutlu Canpolat (47) iddialara göre; saat 11.30 sıralarında babadan kalma arazi nedeniyle bir süre tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu Canpolat'ın, kardeşi Kadir Canpolat'ı tabanca ile sol ayağından ve sol omuzundan vurarak ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğu ifade edildi. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Canpolat, dün saat 13.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Kaçan ağabey Mutlu Canpolat ise, jandarma ekiplerinin çalışması ile suç aleti olan tabancayla Erzurum'un Pasinler ilçesinde yakalandı. Mutlu Canpolat, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
6 çocuk babası Kadir Canpolat, doğup büyüdüğü Çayırdüzü köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kadir Canpolat, 1980 yılında Erzurum-Horasan'ın Çayırdüzü köyünde dünyaya geldi. Genç yaşlarda Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'nda görev aldı. 2000'li yıllarda kurduğu Osmanlı Ocakları ile adını duyuran Canpolat, daha sonra 2023 yılında kurduğu Ocak Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.
Son Dakika › Politika › Ağabeyi tarafından öldürülen Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)