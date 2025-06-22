Ağabeyi tarafından öldürülen Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ağabeyi tarafından öldürülen Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı

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Ağabeyi tarafından öldürülen Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı
22.06.2025 16:51
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Ağabeyi tarafından öldürülen Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı
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Erzurum'da babadan kalma arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, doğup büyüdüğü Çayırdüzü köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Ağabeyi Mutlu Canpolat ise suç aletiyle birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat (44) ile ağabeyi Mutlu Canpolat (47) iddialara göre; saat 11.30 sıralarında babadan kalma arazi nedeniyle bir süre tartıştı.

Ağabeyi Tarafından Vurulan Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat Hayatını Kaybetti
Öldürülen Kadir Canpolat

AĞABEYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu Canpolat'ın, kardeşi Kadir Canpolat'ı tabanca ile sol ayağından ve sol omuzundan vurarak ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğu ifade edildi. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Canpolat, dün saat 13.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Ağabeyi Tarafından Vurulan Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat Hayatını Kaybetti
Kadir Canpolat

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaçan ağabey Mutlu Canpolat ise, jandarma ekiplerinin çalışması ile suç aleti olan tabancayla Erzurum'un Pasinler ilçesinde yakalandı. Mutlu Canpolat, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ağabeyi Tarafından Vurulan Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat Hayatını Kaybetti
Katil zanlısı Mutlu Canpolat

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 çocuk babası Kadir Canpolat, doğup büyüdüğü Çayırdüzü köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KADİR CANPOLAT KİMDİR?

Kadir Canpolat, 1980 yılında Erzurum-Horasan'ın Çayırdüzü köyünde dünyaya geldi. Genç yaşlarda Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'nda görev aldı. 2000'li yıllarda kurduğu Osmanlı Ocakları ile adını duyuran Canpolat, daha sonra 2023 yılında kurduğu Ocak Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.

Ağabeyi Tarafından Vurulan Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat Hayatını Kaybetti
Ağabeyi Tarafından Vurulan Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat Hayatını Kaybetti
Ağabeyi Tarafından Vurulan Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat Hayatını Kaybetti
Ağabeyi Tarafından Vurulan Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ağabeyi tarafından öldürülen Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Levent :
    Bir yandan Allah taksiratını affetsin diğer yandan toprak bölünmesin diye kardeş katli vaciptir diyen bir görüşün temsilcisi olması düşündürücü. 5 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    eline silah alan kendini mafya babası sanio 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Ocak başı oldu 0 0 Yanıtla
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