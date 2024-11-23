Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum

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Anahtar Parti'nin MYK Üyesi Murat Uçar'ın ''Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız ancak yarın şartlar değiştiğinde, masanın öbür tarafına geçtiğimizde o konfordan, o saraylardan, o şatafattan vazgeçebilecek miyiz? Emin değilim'' sözleriyle ilgili Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi. ''Yolumuz zorlu bir yol'' diyen Ağıralioğlu, ''Ergence söylemlerden uzak duracağız. Herkes ne konuştuğuna dikkat edecek'' ifadelerine yer verdi.

23.11.2024 13:38
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Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde, geçtiğimiz ay kurulan Anahtar Parti'nin MYK Üyesi Murat Uçar, partisinin İstanbul Bağcılar'da düzenlenen teşkilat buluşmasında skandal sözler sarf etti.

"ŞATAFATTAN VAZGEÇEBİLECEK MİYİZ EMİN DEĞİLİM"

Şu an için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı olduklarını vurgulayan Uçar, "Ancak yarın şartlar değiştiğinde, masanın öbür tarafına geçtiğimizde o konfordan, o saraylardan, o şatafattan vazgeçebilecek miyiz? Emin değilim" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'ndan 'Konfor' ve Şatafat' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum

"HERKES NE KONUŞTUĞUNA DİKKAT EDECEK"

Uçar'ın tepki çeken bu sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama geldi.Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'nin haberine göre; Dün akşam Sancaktepe'de Anahtar Parti İlçe Koordinatörü Yasin Can tarafından düzenlenen programa katılan Ağıralioğlu, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada "Yolumuz zorlu bir yol. Ergence söylemlerden uzak duracağız. Herkes ne konuştuğuna dikkat edecek" dedi.

Ağıralioğlu'ndan 'Konfor' ve Şatafat' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum

HÜKÜMETE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Konuşmasında hükümete yönelik sert eleştiriler yönelten Ağıralioğlu, "Sınırları kendine çevrilmiş, kaç tane sığınmacının yük olduğu bilinemez hale gelmiş, şehirlerinde güvenlik endişeleri çekilen, çiftçilik ve hayvancılık yapan bir milletin siloları boş kalmış, hayvanlar dışarıdan ithal edilir hale gelmiş, çocukları madde bağımlılığına kurban edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti duruyor karşımızda... Yüzde 60-70 enflasyonun hissedilir düzeyde bir memlekette faizin girdabında iş adamları ayakta kalmaya çalışıyor. Çalışanlarımız 'hakkımızı alamıyoruz' diye bağırırken, çalıştıranlarımız 'bu paraları vererek biz ayakta kalamayız' diyerek feryat ediyor. İmkanları olan, bu imkanlarına rağmen kötü yönetildi diye bu sene faize 45 milyar dolar para ödeyecek bir ülke haline geldik. Bu memleket bu hale sadece kötü yönetildiği için, plansız yönetildiği, imkanları doğru yönetilemediği için geldi" ifadelerine yer verdi.

Ağıralioğlu\'ndan \'\'Konfor\'\' ve Şatafat\'\' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum

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Son Dakika Politika Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Deutschland:
    o yüzden mi daha oyun sıfır eksi sifirken Audi ile geziyorsun nerden geldigi belli olmayan paralarla dolasiyorsun hepiniz sözde milliyetcisiniz Allah söyletiyor işte böyle sizleri nlt olsun alayıniza hepiniz aynı hamamsiniz 6 2 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Adam doğru söylemiş ağıralioğlu niye topu türübüne atıyosun.. meral hanım da karsi taraftan cazip teklif gelince masayı terketmişti.. unutmadık.. ve kaldı ki o neydi ki sen, özdağ ve ogan ne olasınız.. hepiniz aynısınız.. 2 1 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Yeni bir Meral apla vakası.Ye iç gez.Iki sene sonra siyaset sahnesinden kaybol. 2 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Hepiniz aynı bkn lacivertisiniz... 0 1 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Bu kaçıncı parti oldu? 8500'üncü galiba. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Bu da yeni bir trol parti Meroş gibi 0 1 Yanıtla
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