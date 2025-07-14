ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu , "Türk milleti rahat olsun. Milletimiz rahat olsun. Devletimizin, anayasamızın anayasa üzerinden milli bünyemizin hasarlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz razı olmayan tarafı temsil ediyoruz" dedi.

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Ağıralioğlu, konuşmasında, "Kaygılarımız var. Çocuklarımızın katillerine barış havarisi, devletimiz ve milletimiz için endişelenen bizim gibi hassasiyet olanlara da kandan besleniyor demeye heves ettiler. Şimdi ben hükümeti tenkit edeceğim. Ama hükümete oy veren, ümit eden, belki başarabilirler diye 23 yıldır arkalarında duran muhafazakar, mütedeyyin, mahzun Anadolu insanını muhafaza edeceğim. Peki biz bu konuşmayı niçin yapıyoruz? Kim adına yapıyoruz? Ben bugün kürsüye Anahtar Parti Genel Başkanı olarak çıkmadım. Bin yıldır bu topraklardaki varlığımıza, beraberliğimizi ayakta tutan değerlerimize, bu değerler etrafında bin yıllar boyu buradayız diyen hassasiyetlerimize nezaret eden, bu yapılanları anlamadığı için hissesine şaşkınlık, yapılanları anlamadığı için hissesine mahcubiyet yapılanları anlamadığı için daha önce ödediği bedeli bildiği için hissesine kullanılmışlık düşen milletimiz adına kürsüye çıktım. Ben mensubu olmaktan iftihar ettiğim varlığı ilelebet payidar olsun diye devletimiz adına bu kürsüdeyim. Ben Türk milleti adına kürsüdeyim. Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli size devletimize hürmeten, makamımıza hürmeten sayın diyoruz biz. Devletimizin başına sayın demekten hiç yüksünmüyoruz biz. Ama beraber olduğunuzu ifşa ettiğiniz, ilan ettiğiniz hiç mahcubiyet duymadan DEM'le beraberiz dediğiniz adamlar 41 yıldır çocuklarımızı öldüren bir ite de sayın diyorlar efendim. Biz size sayın diyoruz, onlar bir katile sayın diyorlar. ve siz ortaklaşmaya karar verdiniz. Sonra dediniz ki, Sayın Cumhurbaşkanı, biz dertliyiz dertli, derdimiz bir araya getirdi' dediniz" diye konuştu.

Ağıralioğlu, "HDP'nin derdini biliyoruz. DEM'in derdini biliyoruz. Devletle dertleri, vatanla, bayrakla, Cumhuriyetle, Lozan'la dertleri var. Bizim bu topraklardaki varlığımızla dertleri var. Amerika dahil bölgedeki her hesabın içinde yer alacak Türk milletinin bağrına hançer olur, saplanacak kadar dertleri var. Siz onlarla bu dertlerde nasıl birleştiniz Sayın Cumhurbaşkanı? Siz de dertlisiniz onlarda dertli. Onların derdi buydu. Siz hangi dertte birleştiniz? Dertleriyle birleştiklerinizin yanında durup beraberliğinizi ilan ettiklerinizin hayrını görmeyin. Milletiniz size PKK'nın canını okuyasınız diye itimat etti. Ben bu kürsüye kim adına çıktığımı bilin istiyorum. Bin yıldır bu topraklardayız. Nice düşman savuştuk. Nice pusu bozduk. Nice ihanetler gördük. Hiç yıkılmadık. Hep ayakta kaldık. Devletlerimizin adı Orta Asya'dan bugüne kadar hep aynıydı. Türk milletinin devleti. Devletlerimizi devletimizin düşmanlarıyla oturarak kurmadık. Onlarla anlaşarak ayakta tutmadık. Devlet millet düşmanlarını göme göme devlet kurduk. Devleti size yıktırmayacağız. Vatanı size yıktırmayacağız. Cumhuriyeti size yıktırmayacağız. Bu bayrağı size tartıştırmayacağız. Bu milletin üniter yapısını size bozdurmayacağız. Terörsüz Türkiye sağlamak için iradenizi seviyoruz. Öcalan'la konuşmanızı sevmiyoruz" dedi.

Ağıralioğlu, konuşmasına şöyle devam etti; "Türk milleti rahat olsun. Milletimiz rahat olsun. Gençlerimiz rahat olsun. Oy vermiş de verdiği oydan böyle bir şey beklemiyordum diye kırılan AK Partili, MHP'li seçmen rahat olsun. Biz acaba kullanıldık mı duygusu olan şehidimiz geride kalan gazimiz, emanetleri rahat olsun. Korucularımız var. Rahat olsunlar. Biz çünkü bu tiyatroyu daha önce gördük. Biz bu tiyatroyu daha önce gördük. Bu vatanı korumak zorundayız. Bu vatanı yaşatmazsak bizim çocuklarımızın yaşayacak bir vatan kalmayacak diyen herkese sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sesleniyorum. Sayın Genel Başkan buraya geldiğinde istişaremizde söylemiştim. Tekrarlamak zorundaydım. Devleti kuran partisiniz. Devletinize saygı çıkma zamanıdır. Cumhuriyeti kuran partisiniz. Cumhuriyeti kollama zamanıdır. Lozan'ı imzalayan partisiniz. Üniter yapıyı inşa eden partisiniz. Üniter yapımızın hassasiyet gösterilip muhafaza edilmesi gereken zamanlardır. Üniter yapıyı muhafaza etmek zorundasınız. Artık sizin ufkunuzda seçim değil. Artık sizin ufkunuzda devlet millet olmak zorundadır. Devletinizin varlığını, milletinizin varlığını, milli bünyemizin, üniter yapımızın sağlandığını hasarlayacak birtakım tertipler planlanmaktadır. Dolayısıyla artık hissemize düşen şey şudur. Ben Atatürk'ün partisiyim diyenlerin Atatürk'ün kurduğu devlete Atatürk'ün kurduğu milli bünyeye, Atatürk'ün kurduğu ulusal beraberliğe vatandaşlık tanımı dair Cumhuriyete sahip çıkma zamanıdır. Biz 85 milyon koca bir aileyiz, büyük Türk milletiyiz biz. Ay yıldızlı ay bayrağın altında yaşayacağız. Bin yıl buradayız, bin yıl daha burada olacağız. Sizin hissenize düşen heveslerinizin bizi getireceği yerleri daha önce tecrübe ettik. Şehidin şühedanın muazzep olmasına imkan verecek bir savunmaya razı olmayacağız. Devletimizin anayasamızın anayasa üzerinden milli bünyemizin hasarlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz razı olmayan tarafı temsil ediyoruz. Milletimiz şundan emin olsun. Bu yaşadığınız süreç emeklinin, dar gelirlinin, asgari ücretlinin, iş bulamayanın efendim ürettiğinin hakkını alamayanın tasarruf edemeyecek hale gelip eskiden ettiği tasarrufları satmak zorunda kalanın, finansa ulaşamayanın, rekabet gücünü kaybedenin, dışarıda ticaret yapmak zorunda kalanın, fabrikasını yurt dışına taşımak zorunda kalanın, akademik kariyer yapmış da hak ettiğini bulamayan, mülki idarede devleti temsil edecek fırsatı, nefesi, soluğu kendisine sunulamayanın, memleket kötü yönetiliyor diye huzursuz olanın arkasında dağ gibi dursun diye Anahtar Parti'yi kurduk. Dağı gibi duracağız."