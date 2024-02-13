Aile ve Gençlik Fonu başvuruları başlıyor

Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlerleyen süreçte programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat'tan itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden alınacağını belirtti. Pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini aktaran Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere, toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz" diye konuştu.

'YOĞUN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI YAPILDI'

Göktaş, başvuru kriterlerine yönelik, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında; 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının, brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" dedi.

'NİKAHA EN AZ 2, EN FAZLA 6 AY KALMIŞ OLMASI GEREKİYOR'

Göktaş, fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğini söyledi. Başvuruların özenle değerlendirileceğini aktaran Göktaş, değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını kaydederek, "Fondan yararlanacak gençlerimizin bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız" diye konuştu.