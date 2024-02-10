AK Parti Ağrı İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri\'nde adaylarını tanıttı

Politika

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yarışacak adaylarını düzenlenen toplantıyla tanıttı.

Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, Belediye Başkanı Adayı Mehmet Salih Aydın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Eski Türkiye'de böyle değildi. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Eski Türkiye'de, Türkiye denilince belli başlı yerler vardı. Doğu ile batı bir değildi. Batı başkaydı, doğu başkaydı. Ama şimdi öyle mi? Elhamdülillah AK Parti iktidarıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve hedefleriyle insana hizmet et ki devlet ayakta dursun anlayışıyla ülkemizin batısı da bir doğusu da bir. Ağrı bir, Edirne bir. Hepimiz biriz ve kardeşiz, elhamdülillah diyoruz. Bu anlayışı hakim kılmak için büyük bedeller ödendi. Büyük zorluklar aşıldı mı aşıldı elhamdülillah. Türkiye geldiği bugünden, bu anlayıştan ve hizmetten asla ve asla geri adım atmayacak. O dönem geleceğiz diyenler, birbiriyle sarmaş dolaş olanlar bugün ne haldeler görüyoruz. Ne diyorlar iyi ki biz iktidara gelmemişiz yoksa ülke ne hale gelirdi diye kendileri söylemeye başladılar. Millet İttifakı'nın içinde mensubu olan hepsi tek tek söylemeye başladılar. Hatta birbirlerine değil kendi içlerinde de bunu söylemeye başladılar. O yüzden diyoruz ki 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti iktidarıyla birlikte AK Parti yerel yönetimlerinde belediyecilik hizmetlerinin gelmesini bütün vatandaşlarımız canıgönülden arzu ediyor. Bunu biliyoruz, buna inanıyoruz ve güveniyoruz. AK Parti'nin bir anlayışı da seçimlerde vatandaşlarımız ve milletimizin takdiri neyse başımızın tacıdır dedik. Elhamdülillah bugün bu noktaya böyle geldik. Ama 31 Mart seçimlerinde bizim sandığa gitmeyen tek bir vatandaşımız bile kalmamalı. Herkesi sandığa götürmeliyiz. Bunun için gece gündüz çalışmalıyız. Sandıktan da başarıyla çıkmak için samimiyet ve gayretle, tevazuyla, kapı kapı, sokak sokak, semt semt, mahalle mahalle dolaşacağız. Herkesin gönlünü alacağız. Herkesin elini sıkacağız" dedi.

Toplantıda, AK Parti'nin Ağrı'da yarışacak il, ilçe ve belde belediye başkan adayları da tanıtıldı. Adaylar, partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Toplantı, sloganlar eşliğinde sona erdi. - AĞRI