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AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir Kimdir? - Son Dakika
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AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir Kimdir?

AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İstanbul'un Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu. İşte Abdullah Özdemir'in hayatı ve siyasi kariyeri...

AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir Kimdir?
20.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:14
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Bağcılar Belediye Başkan Adayı ise Abdullah Özdemir oldu.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Bağcılar'ın genç ve dinamik belediye başkanı Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Özdemir, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Deprem ve Yapılar" alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başlayan Özdemir, 2007-2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde ilçesine önemli hizmetlerde bulunan Özdemir, partisiyle birlikte başarılı çalışmalara imza attı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda da görev alan Özdemir, Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Bağcılar Belediye Meclisi üyeliğine 2014 yılında seçilen Özdemir, aynı dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür birimlerinde görev aldı. 2019 yılında tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği'ne seçilen Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından 2022 yılı Nisan ayındaki seçimde belediye başkanlığı görevine getirildi.

Başkanlık görevine başladığı tarihten itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar birçok alanda projelere imza atan Özdemir, halkın geniş kesimleri tarafından sevilen bir belediye başkanı olarak biliniyor. Ayrıca, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Özdemir, genç yaşına rağmen önemli sorumlulukları üstlenmiş bir isimdir.

2024 mahalli idareler seçiminde AK Parti tarafından tekrar aday gösterilerek ilk defa seçime girecek olan Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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SON DAKİKA: AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir Kimdir? - Son Dakika
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