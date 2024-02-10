AK Parti, Çankırı ilçe ve belde belediye adaylarını açıkladı
ÇANKIRI - AK Parti Çankırı ilçe belediye başkan adaylarını düzenlediği aday tanıtım programında açıklandı.
AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için Çankırı'nın ilçelerden ve Beldelerden aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıklandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun katılımı ile düzenlenen tören Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'ndan gerçekleştirildi. Partililerin yoğun katılım gösterdiği programda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderme yaparak, "Bunlardan memlekete hayır gelmez" dedi.
"Olmayan baraj patladı dediler ama var olan barajı da inkar ettiler"
Kızlaryolu barajının hayali olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Akbaşoğlu,"Çankırı'nın tüm mahallelerine Merkez köyüne de Kızılırmak'a da Eldivan'a da ve her yere de içme suyu imkanı getiriyoruz. Yani bu baraj, şu anda Çankırı'da suyunu içtiğimiz baraj gibi 3 tane baraj yaptık elhamdülillah. Yapılamaz denilen hayali gerçekleştirdik. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu baraja hayali baraj diyordu, yok böyle bir baraj diyordu. Ama bakın eseri bitirdik. Çankırı'nın ve bölgenin en büyük kamu yatırımı ve Çankırı'nın her köşesine içme suyunu asırlarca imkan tanıyacak en büyük eseri, hayali gerçekleştirdik elhamdülillah. O zamanlar grup başkan vekiliydi, sayın Özgür Özel bugün ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. O da hayali baraj diyordu. İki sene önce Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde büyük bir sel afeti yaşandı. Ortalama bir yılda yağan yağmur iki günde yağdı. ve maalesef birçok vatandaşımızın canını aldı. Sinop'ta da, Bartın'da da bir afet olmuştu. Bu, CHP zihniyeti öyle bir zihniyet ki, yalan üzerine siyasete yöneldikleri için 'Olmayan baraj patladığı için insanlar vefat etti' demişti. Olmayan baraj patladı dediler ama var olan barajı da inkar ettiler. Bunlardan memlekete hayır gelmez" diye konuştu.
"Bir ilde ev kiraları 10 ila 20 bin TL arasına tırmandıysa o ilde belediyecilik göçmüş demektir"
Yapacağı projeler ile şehrin nüfusunu yükselteceğini vaad eden AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, "Bir ilde ev kiraları 10 ila 20 bin TL arasına tırmandıysa o ilde belediyecilik göçmüş demektir. Burada sorunların tedavisi belli. Siz istediğiniz kadar fabrika getirin ama eğer konut yoksa o fabrikalar size yar olmaz. En az 30 fabrika, 10 bin konut, 300 bin nüfus. Bunları yerine getireceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Belediye başkan adaylarının isimleri okunarak sahneye davet edildi. Program adaylarla hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.
AK Parti'nin Çankırı'nın ilçelerinde ve beldelerinde belediye başkanı adayları şu şekilde:
Atkaracalar: Harun Oflaz
Bayramören: Raşit Güngör
Çerkeş: Hasan Sopacı
Eldivan: Mustafa Lafcı
Ilgaz: Mehmed Öztürk
Kızılırmak: Mehmet Bulut
Korgun: Ali Özen
Kurşunlu: Şakir Kaymak
Orta: Ferhat Danacı
Şabanözü: Faik Özcan
Yapraklı: İhsan Haydar
Çardaklı Beldesi: İlyas Ertürk
Saçak Beldesi: Ramazan Yarım
Dodurga Beldesi: Hasan Hüseyin Kaşıkçı
Kalfat Beldesi: Salim Doğan
Yaylakent Beldesi: Kadir Dede
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