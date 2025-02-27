DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, görüşmenin ardından İstanbul'da Öcalan'ın çağrısını açıkladı. Öcalan, çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" dedi.
Öcalan'ın çağrısının ardından AK Parti cephesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Murat Çiçek, "Kazanan Türküyle ve Kürdüyle, tüm etnik, mezhepsel çoğulculuğuyla Türkiye toplumu ve mazlum Ortadoğu Halkları olacaktır" dedi.
Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Bugün yapılan tarihi çağrının bir an önce karşılık bulması tüm siyaset kurumunun ve Türkiye toplumunun dileğidir. Silahların gölgesinde ne demokrasinin ne de özgürlüklerin anlamını bulamadığı bir gerçeklik olarak ortada dururken yeni Dünya düzeninde Terörsüz Türkiye'nin bizlere sağlayacağı eşsiz kazanımları aralayacağımız tarihi bir eşikteyiz.
Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı Kürtlerin inkarına son vererek bir varoluşsal sorunun tezahürü olan Kürt Sorununu geride bırakmış, demokratik, özgürlükçü ve müreffeh bir Türkiye idealini her daim sıcak tutmuştur. Demokratikleşmemizin önündeki en büyük engel olan silahlı terörün sona ermesi, bu hedeflerimizi sonuca ulaştıracaktır.
Terörsüz Türkiye'de ifade hürriyeti başta olmak üzere, siyasal özgürlükler ve siyasetin yapılma biçimi de esaslı bir değişime uğrayacaktır. Kazanan Türküyle ve Kürdüyle, tüm etnik, mezhepsel çoğulculuğuyla Türkiye toplumu ve mazlum Ortadoğu Halkları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye çağrısı Yüzyılın Barış çağrısıdır. Bu tarihi çağrının karşılık bulması en büyük temennimizdir."
Son Dakika › Politika › AK Parti cephesinden Öcalan'ın çağrısına dikkat çeken yorum: Esaslı bir değişime uğrayacak... - Son Dakika
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