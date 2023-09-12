AK Parti'de İBB adaylığı için adı geçen 5 isme soğuk duş - Son Dakika

AK Parti'de İBB adaylığı için adı geçen 5 isme soğuk duş

Son Güncelleme: 12.09.2023 16:02

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken ORC Araştırma, AK Parti'nin İBB adayı olarak adı geçen 5 ismi sordu. Yapılan ankette çıkan sonuçlar, adı geçen isimlere soğuk duş etkisi yarattı.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, AK Parti'nin İBB adayı olarak adı geçen 5 ismi sordu. Ancak Tevfik Göksu, Murat Kurum, Fahrettin Koca, Süleyman Soylu ve Hilmi Türkmen isimleri için "Oy vermem" diyenlerin oranı daha yüksek çıktı.

5 POPÜLER İSİM YARIŞTI

Bu isimler arasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yer aldı.

  • Göksu'ya "Oy veririm" diyenler yüzde 44.2 olurken, "Oy vermem" diyenler ise yüzde 44.5 oldu.
  • Kurum'a "Oy veririm" diyenler yüzde 42.1 olurken, "Oy vermem" diyenler ise yüzde 44.9 oldu.
  • Koca'ya "Oy veririm" diyenler yüzde 40.2 olurken, "Oy vermem" diyenler ise yüzde 46.5 oldu.
  • Soylu'ya "Oy veririm" diyenler yüzde 38.7 olurken, "Oy vermem" diyenler ise yüzde 45.9 oldu.
  • Türkmen'e "Oy veririm" diyenler yüzde 36.1 olurken, "Oy vermem" diyenler ise yüzde 47.8 oldu.

"İSTANBUL'U BUNLARIN ELİNE BIRAKAMAYIZ"

Oy oranlarına göre hiçbir isim beklenen sonuca erişemiyor. Aksine "Oy vermeyeceğim" diyen kitle her isim için daha önde görünüyor. Bu anket ise özellikle İstanbul'u yerel seçimde CHP'den almak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kara kara düşündürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 22. kuruluş yıldönümü programında açıklamalarda bulunmuş ve "İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel yönetim seçimlerinde zafere koşmaya var mıyız? Hele İstanbul'u bunların eline bırakamayız" demişti.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;

AK Parti'de İBB adaylığı için adı geçen 5 isme soğuk duş

İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de İBB adaylığı için adı geçen 5 isme soğuk duş - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de İBB adaylığı için adı geçen 5 isme soğuk duş - Son Dakika
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