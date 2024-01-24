 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 287 kabul, 55 ret oyunun yanı sıra 4 de çekimser oy kullanıldı. Oylamada grup kararı alınmadığı için AK Parti cephesinden Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ret oyu verdi.

24.01.2024 - 16:52,  Güncelleme: 16:58
Abone Ol

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Protokolün kabul edilmesiyle birlikte İsveç'in NATO'nun 32'inci üyesi olmasının yolu açılmış oldu. Oylamada AK Parti'de bir grup kararı olmadığı için AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ret oyu verdi. Mardin Milletvekili Muhammed Adak'ın ise çekimser oy kullandı.

YAMAN: SÖZLERİNE SADIK KALACAKLARINA İNANMADIM

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman "Ret oyu verdim. İsveç hükümeti sözlerine sadık kalacağına beni inandıramadı.ABD'nin eylemlerinin, karardan sonra tutarlı olacağına dair de ben de bir güven oluşmadı. Partimizin ret ya da evet yönünde bir grup kararı yoktu. Ret kararım, şahsen yaptığım değerlendirmelerin sonucudur" açıklaması yaptı.

CHP'Lİ 2 VEKİL DE PARTİSİNDEN AYRI TUTUM İZLEDİ

CHP'de de benzer bir durum yaşandı. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, 'Kabul' oyu veren partisinin aksine 'Ret', CHP Samsun Milletvekili Murat Çam ise 'Çekimser' oy kullandı. Hayır oyu verentek CHP'li Milletvekili İzzet Akbulut yaptığı açıklamada "ABD'nin güdümüne girmiş NATO, Türkiye'nin düşmanıdır" İfadelerini kullandı.

İSVEÇ'TEN İLK AÇIKLAMA

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesine yönelik, "Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek" dedi.

"UZUN BİR YOLCULUKTU"

Billström, Dışişleri Bakanlığı konutu önünde düzenlediği basın toplantısında, "TBMM'ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye ile NATO'da yakın işbirliği yapacağız. Uzun bir yolculuktu." diye konuştu.

AK Parti\'de İsveç\'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Amerika sınırlarını genişletmeye devam ediyor dünyada bağımsız ülke malesef kalmayacak gibi Yanıtla 6 127
  • Ugur Kaya: Yerinde olsam istifamı verirdim en azından belki bir dostumuz varmış derdik Yanıtla 0 6

Cemil Yaman, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:44:23. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement