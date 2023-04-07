AK Parti'de listeler ne durumda? Kurtulmuş, iki tarafa özellikle dikkat çekti - Son Dakika
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AK Parti'de listeler ne durumda? Kurtulmuş, iki tarafa özellikle dikkat çekti

07.04.2023 17:42

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekili aday listelerinde büyük bir yenileme olacağını söyleyerek, "TBMM'nin en genç grubu AK Parti grubu olacaktır. Bunu çok net söylerim. TBMM'de kadın temsili en fazla olan siyasi parti de AK Parti olacaktır" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV yayınında seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, milletvekili aday listelerinde önemli bir yenileme olacağını belirtti. Kurtulmuş, "Biz Cumhur İttifakı olarak kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Sadece biz AK Parti olarak değil ittifakın diğer partileri de bu inançla çalışmalarına devam ediyor. Her parti kendi listeleriyle girmeyi tercih etti. 15 Mayıs'ta TBMM'nin çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olacak." dedi.

"SON NOKTAYA GELİNDİ"

Kurtulmuş, şunları söyledi: "Kamuoyu anketleri yapıldı, mülakatlar yapıldı. Yoğun bir çalışma yapıldı. En güçlü adayların belirlenmesi için çalışma yapıldı. Artık son noktaya gelindi, son rötuşlar yapılmaya başlandı.

"HER PARTİ KENDİ LİSTESİYLE SEÇİME GİRECEK"

Cumhur İttifakı olarak başından beri ilkeli bir siyaset izliyoruz. Burada herhangi bir koltuk pazarlığı yapılmadı. Millet İttifakı ile aramızdaki en önemli fark da budur. İttifaktaki 4 parti kendi listeleriyle seçime girecek. Ama ortak bir istikamette yürüyüşlerine devam edeceklerdir. Kulislerde ne konuşulduğunun bir önemi yoktur, her parti kendi listesiyle seçimlere girecektir. Biz Cumhur İttifakı olarak kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te de çoğunluğu yakalayacağına inanıyoruz.

"LİSTELERDE ÖNEMLİ BİR YENİLENME OLACAK"

Bu seçimde de listelerde önemli bir yenileme olacak. TBMM'nin en genç grubu AK Parti grubu olacaktır, kadın temsilinin en fazla olduğu parti de AK Parti olacaktır. Çok dinamik, güçlü ve Türkiye'yi temsil eden, halkın beklentilerini karşılayan bir listenin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DİLEDİĞİNİ BAKAN YAPACAK"

Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin hangi istikamete yürüyeceğinin tespit edileceği bir seçime gidiyoruz. Bakan arkadaşların aday gösterildikleri illerde hiç şüphesiz ilave katkıları olacak. Tanınmışlıklarından, millete yaptıkları hizmetlerinden dolayı seçim bölgelerinden daha fazla milletvekili çıkacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra dilediğini bakan yapacaktır. Bu AK Parti'ye hem değişim hem de mücadele azmi getirecektir.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNİ UZUN UZUN ÇALIŞTIK"

Türkiye'nin bütün alanlarda neler yaptığını, neler yapacağını, hedeflerini uzun uzun çalıştık. Türkiye'nin sağlam bir toplumsal yapısının nasıl olacağını, güçlü bir ekonomiyi nasıl oluşturacağımızı, uluslararası alanda rol belirleyen bir Türkiye olmak için hangi adımların yapılması gerektiği, hak ve hukuk konularında neler yapabileceğimizi el aldık.

"DEPREM ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİRDİ"

6 Şubat'ta yaşadığımız deprem Türkiye'deki bütün öncelikleri değiştirdi. Seçim kampanyasının da bir numaralı önceliği deprem oldu."

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Politika AK Parti'de listeler ne durumda? Kurtulmuş, iki tarafa özellikle dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de listeler ne durumda? Kurtulmuş, iki tarafa özellikle dikkat çekti - Son Dakika
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