AK Parti'den 'Teşkilat Akademisi' eğitimi - Son Dakika

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Konya'da 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı'nın Teşkilat Akademisi Eğitim Programı Konya'da yapıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve MKYK Üyesi Menderes Türel, 25. Dönem İstanbul Milletvekili Uğur Işılak ve Genel Merkez Ar-Ge Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

"2023'te daha güçlü ses vereceğiz"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan eğitim programında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye'nin 20 yıl içerisinde büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini ifade etti. Angı, "20 yıl önce Genel Başkanımızın liderliğinde çıktığımız bu kutlu yolculukta önemli mesafeler kat ettik. Yapılamaz denilen birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün dünyaya baktığımız zaman maalesef adaletin olmadığına, mazlum coğrafyalarda kan ve gözyaşının dinmediğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün mazlum coğrafyaların sesi olan bir Türkiye ve onun lideri var. Ülkemiz türlü zorlukların aşılmasındaki başarıları ile dünyaya örnek teşkil ediyor. Türk devletleri arasındaki iş birliğinin bir teşkilata dönüşüyor olması yeni dünyada adaletin tesis edileceğinin umutlarını çok daha güçlendiriyor. Bizler de Konya teşkilatları olarak dün olduğu gibi bugün de heyecana ortak olmak, bu kutlu yürüyüşte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı etmek, 2023 seçimlerinde çok daha güçlü bir ses vermek ve 2053 ile 2071'e de çok daha emin adımlarla yürünecek zeminin hazırlanması için gece gündüz çaba içerisindeyiz. Cenab-ı Allah'ın izni ve aziz milletimizin büyük desteğiyle bu kutlu yürüyüşte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

81 ilde gerçekleştirilecek

Genel Merkez Ar-Ge Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu ise, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nın 81 ilde 93 bin teşkilat mensubunun katılımlarıyla gerçekleştirileceğini vurguladı. Tolu, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi illetini uzun süre yaşamak zorunda kaldık. Bütün Anadolu'yu karış karış gezen teşkilatlarımız da maalesef bu dönem eve kapanmak zorunda kaldı. Pandemiden yavaş yavaş kurtulmaya başladığımız anda genel merkezimizde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın emri ve talimatlarıyla bu dönemden sonrası için çok ciddi bir hazırlık yaptık. Yaklaşık 4 ay süren bir hazırlığın neticesinde 81 ilde 93 bin teşkilat mensubumuzu bir araya getirerek hem gündem hem teşkilat hem de belediye çalışmalarına ilişkin yeni bir donanımla 2023 seçimlerine hazırlık için startı verdik. Eğitim çalışmalarımızın tüm teşkilat mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

6 ayrı başlıkta sunum

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden eğitim programında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman 'Sessiz Devrimler Çağı', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'Sosyal Politikalar', Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider', AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya', önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve MKYK Üyesi Menderes Türel 'Reformcu AK Belediyecilik' ve 25. Dönem İstanbul Milletvekili Uğur Işılak 'Motivasyon' sunumunu gerçekleştirdi. - KONYA