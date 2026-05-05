AK Parti\'den Varlık Barışı Düzenlemesi

AK Parti, Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada, Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu. Güler, teklifle üretim ile ihracatı merkeze aldıklarını ve Türkiye'nin küresel finans ile teknoloji sıralamasında üst sıralara yükselmesini hedeflediklerini söyledi. Abdullah Güler, "Son dönemde dünya ekonomisinin yaşadığı sarsıntılar, bölgesel gerilimler, belirsizlikler ve savaş hepimizin malumudur. Ancak bu fırtınalı atmosferde Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası ve güvenli liman olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Biz artık Türkiye'yi yalnızca doğu ile batı arasında bir köprü olarak görmüyoruz. Bugün sunduğumuz bu teklif ile ülkemizi küresel ticaret yollarının, finansal akışların ve teknolojik inovasyonun merkez üssü haline de getirmeye gayret ediyoruz. Bunu teyit edecek bir şekilde, ülkemize 2025 yılında 21 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu yatırımlar özellikle bilgi teknolojileri ve iş hizmetleri başlığında yoğunlaşıyor" dedi.

'16 PUAN VERGİ AVANTAJI SAĞLIYORUZ'

Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gittiklerini aktaran Güler, "İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi yüzde 9'a, diğer ihracatçı şirketlerimiz için ise yüzde 14'e indiriyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı sağlıyoruz. Bir diğer maddeyle; transit ticaretin merkezi olma hedefimiz doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının faaliyetlerinden elde ettiği kazanç indirimini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz. Bu teşviki, İstanbul Finans Merkezi dışındaki kurumlarımıza da yayarak transit ticaret kazançlarının yüzde 95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Ülkemize nitelikli yatırımcı ve döviz girişini artırmak amacıyla son 3 yıl ülkemizde yerleşik olmayan gerçek kişilerin, yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Bu kişilerden veraset yoluyla mal intikallerinden alınan vergi oranını sadece yüzde 1 olarak uygulayarak mülkiyet geçişişini kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GELİR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİYORUZ'

Genç girişimcilere ve teknoloji ekosistemine önemli destekler sağlayacaklarını ifade eden Abdullah Güler, teknoloji şirketlerinde çalışanların pay senetlerindeki vergi istisnası sınırının brüt ücretin 2 katına çıkarılacağını söyledi. Güler, "Bir diğer maddeyle ülkemizi uluslararası firmalar için bölgesel bir operasyon ve yönetim merkezi haline getiriyoruz. En az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikli hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanıyoruz. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerine mevcut asgari ücret istisnasına ilave olarak brüt asgari ücretin 3 katına kadar, İstanbul Finans Merkezi bünyesinde 5 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriyoruz. Böylece toplamda brüt asgari ücretin 4 ve 6 katına kadar bir vergi avantajı sağlayarak nitelikli insan kaynağımız ve uluslararası yatırımlarımızı koruma altına alıyoruz" diye konuştu.

'YURT DIŞI VARLIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ'

Yeni nesil girişimcilerin kuruluş maliyetlerini minimum düzeye indireceklerini ve kuluçka girişimlerinin oda aidatlarından 3 yıl muaf tutulacağını dile getiren Abdullah Güler, şöyle konuştu:

"Bir başka maddemizle vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil yurt içinde olan; ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların da banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda yüzde 5 olarak uygulanan vergi oranını; varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette vergi incelemesi yapılmayacağını da kanuni teminat altına alıyoruz. İşletme bünyesine alınan bu kıymetlerin 2 yıl geçmedikçe sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmamasını şart koşuyoruz. Diğer bir maddeyle İstanbul Finans Merkezi'nin küresel rekabet gücünü korumak için kurumlar vergisi indirim süresini 2047 yılına kadar uzatıyoruz. Finansal faaliyet ve harç muafiyetini 5 yıldan 20 yıla çıkararak yatırımcıya uzun vadeli ve hukuki öngörülebilirlik sağlıyoruz."

'YATIRIMCIYA KAPIMIZ AÇIK'

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, sermaye akışının hangi bölgelerden Türkiye'ye yöneleceğine ilişkin şunları söyledi:

"Biz dünyanın her bölgesine hitap ediyoruz. Özellikle belirlediğimiz bir alan yok. Varlık Barışı başlığında dünyanın her yerinde yatırımı olan, faaliyet yürüten, ticaret yapan vatandaşlarımız olmak üzere ülkemizin jeopolitik konum özelliği; küresel ticaretin özellikle de enerji güvenliği açısından bölgesel risklerin bu denli yükseldiği bir dönemde ülkemizi çok önemli bir konumda görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde güvenli liman olarak ülkemizi, hem finansta hem yeni girişimcilikte hem de teknolojik yatırımlarda nitelikli hizmet merkez üssü olarak değerlendirdik. Şirketini burada kurup dünyanın her yerinde ticaret yapabilecek bütün şirketlere, yatırımcıya kapımız açık. Bu konularda da onlara güvence sağlayan, teknik manada kanunlara derç eden teklifimizi arz ettik."

'PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINDA DİRENÇ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Abdullah Güler, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili soru üzerine ise "'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda samimiyetimiz, gayretimiz, inancımız hiç değişmedi, değişmeyecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz ortaklaştığı raporu yayınladı. Bu arada süreçte önemli katkıları olan ve geçen yıl kaybettiğimiz Sırrı Süreyya Önder vekilimize de tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz, onu minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Raporumuzu detaylı olarak incelediğimizde, hukuki düzenlemeler; maddi gerçekler ve maddi tanımamalar üzerine yapılacaktır. Tabii süreç içerisinde silah bırakma ve PKK terör örgütünün kendisini feshetmesiyle, hukuki yasal düzenlemeler raporda yer etmişti. Dolayısıyla silah bırakma ve PKK terör örgütünün feshedilip dağılmasını çok güçlü bir şekilde ilgili kurumlarımız tarafından tespit edilmesi gerekiyor ki süreci destekleyecek, kalıcı hale getirecek gerek idari gerekse de yasal düzenlemeler hayata geçsin. Tabi süreç devam ediyor. Bölgemizdeki savaşlardan kaynaklanan riskler ile PKK terör örgütünün de silah bırakmanın yaptıkları açıklamalara göre de geciktirildiği veya bu konularda direnç olduğunu görüyoruz. Ancak İmralı'dan yapılan 27 Şubat çağrısı açıkça ortaya koyuyor ki beklentisi ve talimatı şudur ki artık bu bölgede silaha ve şiddete asla yer yoktur. Artık yeni dünyada silah ve şiddet kavramının varlığının sürdürme imkanı yoktur. Dolayısıyla biz bu talimatın gereği noktasında bekleyip, izleyip devam edeceğiz ama inancımız, kararlılığımız sürüyor" dedi.

Güler, ara zam ile ilgili soru üzerine bu yönde bir çalışma olmadığını dile getirdi.