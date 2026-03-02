AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun tekliflerini TBMM'ye sundu - Son Dakika
AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun tekliflerini TBMM'ye sundu

02.03.2026 16:05
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, huzur içerisinde ramazan ayını tamamlayıp Ramazan Bayramı'na kavuşmayı diledi.

Aynı zamanda üzüntülü olduklarını anlatan Güler, "Hemen yanı başımızda komşumuz İran'a saldırılar var. Bölgemizde biz barışı, istikrarı arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgemizin her türlü savaştan uzak, barış ve güvenlik ikliminde olmasını arzu ediyoruz. Zaten bugüne kadarki girişimler, görüşmeler, diplomatik çalışmalar bu yöndeydi. İnşallah en kısa zamanda bu mübarek ramazan ayında bu saldırılar son bulur ve esas mağdur olan çocukların, kadınların, yaşlıların ramazan günü yaşadıkları bu sıkıntılar ve acılar son bulur." diye konuştu.

Türkiye'nin saldırılar konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük çaba sarf ettiğine dikkati çeken Güler, "Türkiye, diplomatik ilişkilerin ve görüşmelerin bir an önce başlaması ve ateşkesin sağlanması, saldırıların bir an önce durması noktasında elinden gelen çabayı da gösteriyor. İnşallah en kısa zamanda bunu sağlamış oluruz." ifadesini kullandı.

"Bahis oyunlarına yönelik vergi avantajı ortadan kaldırılıyor"

AK Parti Grup Başkanı Güler, yürütme ve yürürlük maddeleriyle 19 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kanun teklifini, vergi adaletinin güçlendirilmesi, finansal piyasalarda hukuki belirliliğin sağlanması ve sosyal devlet ilkesinin tahkimi amacıyla hazırladıklarını anlatan Güler, teklifin ilk imza sahiplerine teşekkür etti.

Teklifle, kripto varlık piyasasını net bir vergi disiplinine kavuşturacaklarını belirten Güler, hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transferlerden 10 binde 3 oranında işlem vergisi alınmasının öngörüldüğünü söyledi.

Vakıf üniversitelerinin bünyesinde ticari işletme olarak sağlık kurumu hizmeti sunan hastanelerin kurumlar vergisi muafiyetini kaldıracaklarını vurgulayan Güler, "Fiilen ticari işletme niteliği taşıyan bu kuruluşların piyasa koşullarında çalışan diğer özel hastaneler gibi, diğer hizmet sağlayıcılar gibi eşit şartlarda vergilendirilmesini sağlayarak vergi adaletini güçlendirmiş oluyoruz." dedi.

Teklifle, şans ve bahis oyunlarının reklam giderlerinde de vergi düzenlemesi yaptıklarını aktaran Güler, "Her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam harcamalarının vergi matrahından düşürülmeyeceği şekilde bir düzenlemeye geçiyoruz. Bu hamleyle hem bahis oyunlarına yönelik teşvik edici faaliyetlerin vergi avantajı ortadan kaldırılıyor hem de vergi adaletinin sağlanması gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

KDV sisteminde sadeleşmeye gittiklerini anlatan Güler, "Bazı KDV istisnalarının mahiyetini değiştiriyoruz. Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmeti gibi alanlardaki tam istisnalı indirim hakkını kaldırmak suretiyle kısmi istisnaya dönüştürüyoruz. İktisadi işletmeleri konut kiralamalarında KDV'den istisna tutarak konut sektöründeki arz sorununa da katkı sağlamayı düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

"İlave geliri doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarıyoruz"

AK Parti'li Güler, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin vatandaşların borç yükünü kökten hafifletecek önemli bir adım atıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hak sahibi afetzede kardeşlerimize 31 Aralık 2026 tarihine kadar borçlandırma bedellerini peşin ödemeleri halinde ilk konutlar yüzde 74, ilk iş yerleri için ise yüzde 48 oranında önemli bir indirim sağlıyoruz. Mevcut durumda en düşük borçlandırma bedeli 1 milyon 890 bin lira olan konut için depremzede vatandaşımız bu imkandan yararlanarak, borcunu peşin ödemek isterse yaklaşık 490 lira civarında bir rakamı ödemek suretiyle bu haktan yararlanacaktır."

Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamını 240 binden 300 bine çıkaracaklarını anlatan Güler, "Bu artışla birlikte sadece 2026 yılı içerisinde elde edilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarıyoruz. Yerli ve milli silah sistemlerimizin, İHA ve SİHA teknolojilerimizin Milli Muharip Uçağımızın ve deniz platformlarımızın geliştirilmesinde, kahraman ordumuzun ihtiyacı olan teknolojik üstünlüğün korunmasında bu katkının önemli olduğunu düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

Güler, "Doğal gaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla BOTAŞ'ın vergi ve fon borçlarını Hazineden olan görevlendirme bedeli alacaklarıyla mahsup ederek mali yapısını güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Geçmiş dönemde, ÖTV kapsamına dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşlar, yalnızca KDV'ye tabi tutulmaktaydı. Hazırladığımız teklifle elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşyaları ÖTV Kanunu'nun 4 Sayılı Listesine ekliyoruz. Bu ürünlerin tesliminde uygulanacak ÖTV oranını da yüzde 20 olarak belirlemiş oluyoruz." bilgilerini verdi.

Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesinin iptali doğrultusunda, defterdarların hukuki statüsü konusunda da bir düzenleme yaptıklarını anlattı.

"Teklifte, emekli ikramiyesi yer almıyor"

AK Parti Grup Başkanı Güler, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güler, düzenlemeyle bedelli askerlik ödemesinin yaklaşık 417 bin liraya yükseleceğini ifade etti.

Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına dair soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Emekli ikramiyeleriyle ilgili teklif, bu kanun teklifinde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından, Orta Vadeli Program kapsamında emekli aylığı artışlarında çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı'nda 4'er bin liralık ikramiyenin ödenebilmesi için bu yıl bütçemizden SGK'ye 150 milyar liraya yakın bir kaynak aktarıyoruz. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor, zorluklarımız da ortada. Ekonomik ortamda bölgesel manadaki savaş riskinin meydana getirdiği petrol, doğal gaz fiyat artışları, diğer malum maalesef tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntılar var. Dolayısıyla bizim Orta Vadeli Program'a uygun olarak bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

